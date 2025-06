A kormány szerint azért van szükség a lakossági kamatstopra, mert Ukrajna uniós tag akar lenni

Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt. A kormány azonban egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális korszak hitelezési- és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat – így reagált a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) arra, hogy a legnagyobb hazai bankok az Alkotmánybíróságtól kérik a lakossági kamatstop megsemmisítését.

A pénzintézetek szerint a Covid-veszélyhelyzet miatt bevezetett, majd azóta többször kiterjesztett kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbítása a magánjogi jogviszonyokba avatkozik be alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul, ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését.

Az NGM ezzel párhuzamosan azt állítja a közleményben, hogy az intézkedést azért vezette be, hogy megvédje a magas hozamkörnyezet hatásaitól a családokat, Kamatstop nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan, akár 25 százalék feletti szintre is megnőhettek volna, és a törlesztőrészletek is átlagosan több mint 80 százalékkal lettek volna magasabbak – jelentette ki a minisztérium.

„A kormány ezt megakadályozta, a lakossági kamatstop eddig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, és jelenleg is több mint 286 ezer jelzáloghitel szerződés esetében nyújt védelmet. A kamatstop bevezetésétől 2025 júniusáig tartó időszak alatt közel 330 milliárd forintos megtakarítás keletkezett, tehát ennyivel több pénz maradt az érintett családok zsebében” – olvasható a közleményben.

Az NGM szerint

az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadvány veszélyezteti a magyar családok helyzetét és a lakhatás biztonságát. Ráadásul egy olyan súlyos helyzetben, amikor hazánk szomszédságában háború dúl, Ukrajna Brüsszel által erőltetett gyorsított felvétele és a pénzügyi források átcsoportosítása pedig veszélyezteti és fenyegeti a családokat. Profitéhségnek nincs helye, a magyar kormány továbbra is minden eszközével azért fog küzdeni, hogy megvédje és tovább támogassa a családokat, az otthonteremtést. A forrásokat ugyanis nem Ukrajnára vagy a bankok profitjának további hizlalására, hanem a magyar családokra kell fordítani!

A közleményben azt is kijelenti a gazdasági tárca, hogy kamatstop intézménye a több százezer magyar család mellett a hazai bankrendszer stabilitását is védi, akik megmenekülnek attól, hogy a nemfizető, bedőlt lakossági hiteleken jelentős veszteséget szenvedjenek. A családok fennálló tőketartozása eléri az 1210 milliárd forintot, miközben a kamatstop a teljes lakossági jelzáloghitel-állomány közel ötödét védi. Ez az állomány kerülne veszélybe a kormány intézkedése nélkül, ami jelentős kockázatot jelentene a bankszektor egésze számára – írták. A 2022-ben bevezetett kamatstop a magyar bankrendszer profitjában nem okozott sérülést. A szektor stabil, továbbá a kamatstop és a bankadó mellett a szektor profitja 2022-ben 339 milliárd forint, 2023-ban 1457 milliárd forint, 2024-ben pedig 1242 milliárd forint volt – tették hozzá.