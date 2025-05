Ingyenes készpénzfelvétel: elrugaszkodtak a bankok a 150 ezres limittől

A május 12-én kihirdetett törvénymódosítások értelmében ezentúl minden településen kell lennie bankjegykiadó automatának. Sőt mi több, a módosítás azt is biztosítja, hogy a bankautomatákból egyszerre kivehető maximális összeget ne lehessen 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni.

Ugyanis a bankok jellemzően kisebb értékhatárban maximalizálják a nem saját ügyfeleik által felvehető összeget a saját ügyfeleikre vonatkozó értékhatárnál. A friss módosítás alapján viszont a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogja kijelölni, hogy az egyes településekre melyik szolgáltató köteles bankjegykiadó automatát telepíteni. Előfordulhat tehát, hogy egy adott településen csak az MNB által kijelölt A banknak lesz ATM-je, így a fenti kitétel nélkül a településen élő B bank ügyfelei hátrányba kerültek volna – magyarázzák a portálon.

150 ezer csak a kezdet

Sok banknál a 150 ezer forintnál akár jóval magasabb összeget is felvehetünk ingyenesen, ráadásul kettőnél több alkalommal is. Igaz, ez ebben az esetben is csak a saját ügyfelekre érvényes, illetve utóbbi csak bizonyos számlacsomagok esetében.

A Bankmonitor által készített gyűjtés alapján a legmagasabb limitet az UniCredit Banknál találjuk, ahol bizonyos számlacsomag esetén 1 millió forintot is felvehetünk ingyenesen, igaz, csak havonta egy alkalommal. Ezt a K&H Bank 750 ezer forintos limitje követi – bár itt kisebb az összeghatár, ugyanakkor havonta öt alkalommal is vehetnek fel pénzt az ügyfelek.

Több banknál is 600 ezer forintos limit van érvényben – a Gránit Bank és a Raiffeisen Bank is itt húza meg a határt, de az UniCredit Banknak is van ekkora limittel rendelkező számlacsomagja, míg a CIB Banknál 400 ezer forint a limit. Ugyanakkor több olyan bank is van, ahol csak a jogszabályi limit van érvényben.

Maximális napi összegek

Legtöbbször csak az ingyenes készpénzfelvételről beszélünk, pedig ha nem is ingyen, de a fentieknél akár jóval nagyobb napi összegeket is felvehetünk az ATM-ekből. A Gránit Banknál akár 3 millió forintra, az MBH Banknál pedig 2 millió forintra is állíthatjuk a napi készpénzfelvételi limitünket. Több banknál is 1 millió forint a maximális limit, míg a CIB Banknál csak 400 ezer forint.

Mint mondtuk, ezek már fizetős lehetőségek. Saját ATM-ből való készpénzfelvétel esetén az OTP Bank számítja fel a legmagasabb díjat, nevezetesen 1,79%-ot + 165 forintot. Ez 1 millió forint felvétele esetén 18 065 forintot jelent.

Ennél elvileg olcsóbb az Erste Bank, ahol 1,49% + 149 forint a készpénzfelvétel díja, csakhogy itt még külön tételként felszámításra kerül a 0,6%-os tranzakciós illeték is. A végső összeg tehát 21 049 forint 1 millió forint felvétele esetén.

Legolcsóbban a K&H Banknál úszhatjuk meg a fizetős készpénzfelvételt, ahol a felvett összeg 0,68%-a + 683 forint a tranzakció díja. Ez 1 millió forint esetén 7 483 forintot jelent.

Idegen banki ATM-es készpénzfelvétel

Szinte mindegyik banknál drágább, ha nem saját bankautomatából veszünk ki pénzt.