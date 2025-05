Startol Rogán Antalék új kampánya, külföldre is tüzel a Kabinetiroda

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és a New Land Media Kft. – Lounge Design Kft. alkotta konzorcium márciusban újabb keretszerződést kötött, ezúttal „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 46., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 54.” tárgyban. A megbízások nyomán nemcsak plakátkampányos munkákról van szó, hanem televíziós és rádiós, offline és online eszközök használatáról is – olvasható a portálon.

A beszerzést a megrendelő Miniszterelnöki Kabinetiroda alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) bonyolította, a nyertes konzorcium tagjai Balásy Gyula tulajdonában vannak, sőt a rendezvényszervezési feladatoknál alvállalkozóként jelölt Lounge Event Kft. is az övé. Az üzletember cégei év elején több mint 4,3 milliárd forint értékben kaptak megbízásokat a honvédségtől. A projektek között magazinsorozat, élményközpontok és kalandpark is szerepel.

Balásy Gyula cégeinek egyes szerződéseivel összefüggésben 2024 áprilisában nyomozás indult, miután felmerült a gyanú, hogy túlárazások és manipulált darabszámok is szerepeltek a teljesítésekben. Az NKOH-t érintő külön nyomozás nyáron kezdődött, a rendőrség azt vizsgálja, hogy valódi versenyhelyzetben is nyerhetné-e Balásy cégcsoportja az állami megbízások zömét. A Nemzeti Nyomozó Iroda arról nem adott tájékoztatást, hogy milyen szakban vannak a nyomozások.

A mostani, március közepén szignózott szerződés nettó értéke 3,937 milliárd (bruttó 5 milliárd forint), amelyből nettó 1,181 (bruttó 1,5 milliárd forint) opciós rész. A minisztérium a teljes keret 70 százalékának, azaz bruttó 3,5 milliárd forintnak a lehívására vállalt kötelezettséget, ennyi munkát biztosan megkapnak Balásy cégei, ezen felül pedig még az opciós részt is ki lehet meríteni, ha kicsi lenne az anyagi mozgástér. A szerződés hatálya március közepétől december 31-ig tart, vagy a keretösszeg kimerüléséig.

A szerződés műszaki leírása szerint a vállalkozók egyik feladata a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program (NDÁP) népszerűsítése. A kampányok célja „az NDÁP egyes elemeinek, a digitális államról és szolgáltatásnyújtásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos újításoknak, az NDÁP mobilapplikációnak és keretszolgáltatásainak, a digitális állampolgári felületeknek és funkcióiknak az állampolgárok számára történő bemutatása”.

De nem csak ennyiről van szó. A minisztérium külföldi kampányokról is szót ejt:

„Magyarország kormánya arra is törekszik, hogy a belföldi tájékoztató tevékenység mellett külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. Ezt azért tartjuk indokoltnak, mert egyes nemzetközi színtéren születő javaslatok, előterjesztések és döntések a magyarok életére is hatással lehetnek”.