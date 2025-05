Gulyás Gergely: Az ukrajnai béke veszélyesebb Európa számára, mint a háború

Érdekes okfejtést osztott meg csütörtökön a hallgatóságával a folyamatosan a béke fontosságát hangsúlyozó magyar kormány egyik tagja. Gulyás Gergely ugyanis a WHC Csoport és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Munkaerőpiaci kihívások, jövőbeli tendenciák című konferenciáján azt állította, hogy ha Európa a béke időszakában Ukrajna uniós csatlakozását tűzi ki célul, akkor az többe fog kerülni, mint a háború.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a háború lezárása után Ukrajna uniós csatlakozása jelentheti a legnagyobb veszélyt Európa számára.

Ennek ellentmond ugyanakkor, hogy Gulyás üdvözölte azt, hogy „Európa is egyre inkább a béke szükségességéről beszél”, hiszen a magyar gazdaság növekedéséhez a legjobb esélyeket a béke teremtheti meg.

A legrosszabb lehetőség ma az, ha rossz béke lesz, vagy nem is lesz, ha pedig igen, és Brüsszel továbbra is célnak tekinti az ukrán EU-integrációt, az a háborúnál is nagyobb terhet jelenthet a közösség számára.