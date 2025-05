A nyugdíjasok lehetnek az EFO-szigorítások nyertesei

2025. február 1-jétől az idényjellegű mezőgazdasági, turisztikai, valamint az alkalmi munkavállalás napi közterhének jelentős emelése (+69% és +63%) mellett, hamarosan újabb szigorítás lép életbe. Júliustól az egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy munkavállaló legfeljebb évi 120 napot dolgozhat – függetlenül attól, hogy hány különböző munkáltatónál végzi a tevékenységét.

Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségeinek szűkülésével párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerülhetnek a diákok és a nyugdíjasok – írta közleményében a HumánCentrum Nyugdíjas Szövetkezet vezetője, Dénes Rajmund. Hozzátette, szerinte a szövetkezeti foglalkoztatás rugalmas, költséghatékony, mégis jogszerű alternatívát kínál a szigorításokra. „Ebben a konstrukcióban ugyanis nem kell számolni az 5, 15, 90 vagy 120 napos időkorlátokkal és nincs létszámkorlát sem – vagyis a cég méretétől függetlenül bármennyi munkavállaló bevonható a munkába. A munkaadó kizárólag a ténylegesen ledolgozott órák után fizet, szabadság és betegszabadság nélkül. Ráadásul az adminisztráció is minimális, hiszen a szövetkezet teljeskörűen átvállalja a HR- és bérszámfejtési feladatokat is” – hangsúlyozta.

Egyre nagyobb szükség van a szeniorokra és a nyugdíjasokra

Emlékeztetnek, hogy a társadalom elöregedése és a csökkenő születésszám hosszú távon jelentős hatást gyakorol a hazai munkaerőpiacra. A demográfiai előrejelzések szerint 2030-ig mintegy 300 ezer fővel apadhat a munkaképes korú emberek száma, ami komoly kihívások elé állítja a vállalatokat. Ebben a környezetben egyre nagyobb szükség lesz szerintük azokra az 55 és 65 év közötti szeniorokra és nyugdíjaskorú, de még aktív és tapasztalt munkavállalókra, akik segíthetnek áthidalni a munkaerőhiányt. A KSH és a nyugdíjas szövetkezetek statisztikái alapján Magyarországon közel 158 ezer nyugdíjas dolgozik valamilyen formában – közülük évről évre egyre többen nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

Arra is kitértek, hogy a nyugdíjas munkavállalókat gyakran még mindig szkeptikusan fogadják, holott tapasztalt és megbízható munkaerőt jelentenek. „A diákokhoz hasonlóan a nyugdíjasok is kiválóan bevethetőek azokban az időszakokban, amikor hirtelen megnövekszik a munkaerőigény – legyen szó pénzügyi beszámolók összeállításáról, kereskedelmi kampányok lebonyolításáról, háttértámogatást igénylő irodai munkákról vagy a turisztikai szektor pünkösdi és nyári csúcsszezonjairól” – hívja fel rá a figyelmet a HR-szakértő. Elmondása szerint az idősebbek munkamorálja is kiemelkedő: a nyugdíjasok nem riadnak vissza az időigényesebb vagy türelmet igénylő feladatoktól sem. Stabil, lojális munkavállalóként pedig a fluktuáció csökkentéséhez is hozzájárulhatnak.

Hol dolgoznak 2025-ben a nyugdíjasok?

A nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatást egyre több területen hasznosítják. A leggyakoribb területek közé tartozik a kereskedelem és vendéglátás – például sokan pénztárosként, bolti kisegítőként, konyhai segítőként vagy felszolgálóként dolgoznak –, de népszerűek a könnyű fizikai munkakörök is, mint a takarítás, árufeltöltés, kertészeti feladatok vagy a szociális gondozás. A magas fokú képzettséggel rendelkező nyugdíjasok, például mérnökök, bérszámfejtők, programozók, orvosok vagy könyvelők, szintén keresettek. Emellett a hiányszakmákban – például villanyszerelőként, lakatosként vagy asztalosként – is komoly igény mutatkozik a több évtizedes tapasztalattal rendelkező 55 és 65 év közötti szeniorokra és nyugdíjasokra. A szakértő kiemeli, hogy szövetkezetük partnereinél is azt látják, hogy a munkaadók kifejezetten igyekeznek kedvező feltételeket biztosítani számukra, mivel szaktudásuk keresett és nehezen pótolható.

Az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők közül sokan anyagi okokból keresnek kiegészítő jövedelmet, jellemzően kisegítő vagy alacsonyabb bérezésű pozíciókban. A nyugdíjas foglalkoztatottak körében a nők aránya magasabb, ami több tényezőre is visszavezethető: egyrészt számuk jóval meghaladja a férfiakét, másrészt átlagosan 14,3 százalékkal kevesebb nyugdíjat kapnak. „Sokan nyugdíjas szövetkezetekhez fordulnak, mivel ma már sokkal könnyebb részmunkaidős és alkalmi munkákat vállalni szövetkezeten keresztül – ráadásul a jövedelmet így mindössze a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli. Így azonos bruttó bér mellett a nyugdíjas munkavállalók nettó jövedelme esetenként magasabb, mint a főállásban dolgozóké” – emelte ki Dénes Rajmund.