Ingatlanok: Stabil hozamok 2025-ben is

Az MNB 2024. novemberi előrejelzése szerint 2025-ben körülbelül 1300 milliárd forint kamatot fizetnek ki a háztartásoknak az egyes PMÁP sorozatok után, és csaknem 1800 milliárd forintnyi lakossági állampapír jár le, ráadásul ezek a kifizetések többsége az év első öt hónapjában esedékesek. Az OTP Ingatlanpont szakértői szerint a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy már megjelentek az állampapír-kifizetésekből vásárolni vágyók a piacon. „A befektetési célú érdeklődések növekedésére számítunk, ami az év második felére csúcsosodhat ki, és hozzájárulhat a gyors ütemű áremelkedéshez is, különösen azokban a szegmensekben, ahol a befektetési célú vásárlások dominálnak. A kereslet-kínálat egyensúlyának eltolódása várható, az értékesítési idő gyorsulhat, egy-egy jó vételért pedig többen versenyeznek már most is. Ezek a változások egyes területekre éleződhetnek ki, mint a nagyobb városokra, különösen a fővárosra, míg a kisebb településeken, ahol a kereslet alacsonyabb, a hatások mérsékeltebbek lehetnek. Az ingatlantípusokon belül elsősorban az új építésű ingatlanok, amik elsősorban vonzzák a befektetőket, de a használt ingatlanok esetében is vannak jól meghatározható kategóriák, amelyek ebbe a körbe tartoznak. ” – részletezte a piacra átáramló milliárdok lehetséges következményeit dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója.

Ingatlanok, mint befektetési eszközök

A piac stabilitása és a kereslet-kínálat egyensúlya miatt az ingatlanok értéke – különösen a városi és gazdaságilag erős térségekben – emelkedik. A KSH lakáspiaci árkimutatásait átlagolva látható, hogy 2020 és 2024 között a lakásárak évente átlagosan 8-10%-kal emelkedtek Magyarországon, különösen Budapest és a nagyobb városok esetében. Az árnövekedés tendenciájában nem várható törés a következő időszakban sem, 2025-ben is jellemzően kétszámjegyű áremelkedés várható. Az ingatlanbefektetés különböző formákat kínál: hosszú távú bérbeadást, felújítás és továbbértékesítés esetén rövid távú hasznot, valamint tőkebefektetést. Érdemes a befektetési portfóliót megfelelően diverzifikálni, az ingatlant más eszközökkel is kiegészíteni, például állampapírokkal vagy egyéb kockázatú pénzügyi eszközökkel, amelyek kiszámítható hozamot biztosítanak.

Az ingatlan kiválasztásának fő szempontjai

Elsődleges kérdés a lokáció, hiszen a kereslet és az ingatlanok értéknövekedése szorosan összefügg az elhelyezkedéssel. 2024-ben a nagyvárosok, különösen Budapest és környéke domináltak a piacon, ahol az árak az előző évekhez hasonlóan emelkedtek. Fontos szempont az ingatlan állapota és a várható felújítási költségek is, amelyek közvetlen hatással vannak a megtérülésre. A bérleti díjak és a kereslet is befolyásolják a választást: a KSH-ingatlan.com januári lakbérindexe szerint az előző hónapokhoz képest folytatódik az évek óta töretlen bérleti díjak emelkedése, amely kedvez a hosszú távú bérbeadási lehetőségeknek. Érdemes figyelembe venni a várható értéknövekedést is, amely az ingatlan típusától és helyétől függően növekedhetnek, különösen a közlekedési csomópontok, turisztikailag népszerű helyszínek vagy az egyéb fejlesztéssel érintett területeken.

Mire figyelj, hogy elkerüld a drága hibákat?

Az idei évben azoknak, akik eddig csak fontolgatták az eladást, érdemes átgondolniuk, hogy belevágjanak az értékesítésbe, akik pedig vásárolnának, előnyös helyzetben vannak, hiszen 2025-ben is számos finanszírozási forma és támogatás segítheti őket. Az eladók és a vevők esetén is felmerülnek olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell venni ahhoz, hogy ne kövessenek el jelentős hibákat az adásvétel során. „Eladóként kulcsfontosságú a reális ármeghatározás, illetve, ha az eladást követően vásárolnának is a továbblépés feltételeinek az előzetes átgondolása, vevőként pedig a vásárláshoz szükséges legfontosabb döntések meghozatala, úgymint az ingatlan elhelyezkedése, állapota, alapvető funkciói és felszereltsége. Figyelembe kell venni a karbantartási és felújítási költségeket is, valamint tisztázni kell a tulajdoni viszonyokat és jogi kérdéseket. A szerződés aláírása előtt minden részletet érdemes tisztázni, a későbbi viták, jogviták elkerülése érdekében.” hangsúlyozta dr. Hartlieb Balázs, aki kiemelte a teljes körű szakértői támogatás fontosságát is. Az OTP Ingatlanpont az OTP Pénzügyi Ponttal szoros együttműködésben segítik az ügyfeleket, így teljes körű szolgáltatást nyújtanak, eladásban, vételben és finanszírozásban is megoldást kínálnak. A szoros együttműködést kiaknázva kedvezményes finanszírozási megoldásokkal segítik a hozzájuk fordulókat, meggyorsítva ezzel a teljes adásvételi folyamatot.

Az idei év tehát mind vevői, mind eladói szempontból eseménydús évnek ígérkezik. Befektetőként a sikeres vásárláshoz naprakész tudás szükséges, a piac folyamatos monitorozása, kedvező ajánlat esetén pedig gyorsaság, amelyhez praktikus, ha szakértői segítség is társul.