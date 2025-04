Fia váltja Csányi Sándort az OTP vezérigazgatói székében

Arról döntött pénteken az OTP Bank igazgatósága, hogy május 1-től szétválasztja az elnök-vezérigazgatói tisztséget, amelyet eddig egy személyben Csányi Sándor töltött be. A döntésről szóló tájékoztatás értelmében a jövő hónaptól

Csányi Péter , a bankvezér fia lesz az vezérigazgató, aki eddig belső igazgatósági tagként és vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett.

, a bankvezér fia lesz az vezérigazgató, aki eddig belső igazgatósági tagként és vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett. Csányi Sándor a két tisztség szétválasztása után az igazgatóság elnöke marad az érvényes mandátuma alapján.

Csányi Sándor 1953-ban született Jászárokszálláson. A Forbes dollármilliárdos listáján 2025-ben a maga 1,9 milliárd dolláros vagyonával az 1912. leggazdagabb emberként tartják számon a világon.

„Az OTP elsőszámú vezetője továbbra is én maradok elnökként” – mondta Csányi Sándor a hvg.hu tudósítása szerint a Kempinski Hotel Corvinusban a OTP Bank éves közgyűlésén.

Nagy baj lenne, ha ettől a hírtől bezuhanna az árfolyam, de az még kínosabb lenne, ha elkezdene nőni

– jegyezte meg. Csányi Sándor hozzátette: az elnöki pozícióról nem tervez a közeljövőben lemondani, és továbbra hosszú távra tervez.

Csányi Péter az OTP Bank által kiadott sajtóközlemény szerint 2016-ban csatlakozott a bankhoz a Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatójaként. 2021 márciusától vezérigazgató-helyettes, és a Digitális Divízió vezetője, majd több más funkció mellett az OTP Bank igazgatóságának tagja.

Az új vezérigazgató 2006-ban diplomázott a londoni City University gazdaságtudományi szakán, majd 2007-ben a madridi IE Business School-ban szerzett pénzügyi mesterdiplomát, illetve 2015-ben az amerikai Kellogg School of Management-en szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. Pályafutását 2006-ban a Merrill Lynch londoni irodájában kezdte, ahol pénzügyi szervezetek vállaltfinanszírozási projektjein dolgozott. 2007-2011 között a Deutsche Bank londoni irodájában volt kezdetben elemző, majd vállalatfinanszírozási területen pénzügyi tanácsadó. 2011-2016-ig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cégnél dolgozott, többségében banki projekteken, szenior tanácsadóként.