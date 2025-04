Varga Mihály az MNB-botrány miatt megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat

A profiltisztítás érdekében kezdeményeztem az egyeztetést a kormánynál

– ezt mondta Varga Mihály új jegybankelnök az MNB-alapítványokkal kapcsolatos újságírói kérdésre az Index tudósítása szerint. A sajtóesemény apropója az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködési megállapodást kötött.

Szintén az alapítványok kapcsán később hozzátette, kifejezetten az alapfeladatok ellátására szeretnének fókuszálni, erre szeretnék alkalmassá tenni a törvényi kereteket. Tehát törvényi szinten is szeretnék módosítani a jegybank hatáskörét, szűkítve az alapfeladatokra.

Erre a feladatra Orbán Viktor a Miniszterelnökséget vezető minisztert, Gulyás Gergelyt jelölte ki. A kancelláriaminiszter fog egyeztetni erről a jegybankelnökkel, akár már ezekben a napokban. Az egyeztetés nyomán kialakult törvénytervezetet nyújtják majd be a parlament elé. Varga Mihály hozzátette: kezdeményezni fogja a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését.

Mint a 24.hu márciusban megírta, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint a nemzeti bank alapítványának vagyonát kezelő cég kockáztatta a rábízott vagyont, amikor több százmilliárd forintot fektetett be két külföldi ingatlancégbe, amelyek sokat vesztettek az értékükből a vásárlás óta. Az egyik esetben ráadásul az Optima csoport 60 milliárd forint indokolatlan felárat fizetett a részvényekért. Az ÁSZ hivatalosan is közzétett megállapításaiban leírta a már jó ideje ismert tényeket, azaz, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök 12 éves regnálása alatt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és alapítványa körül átláthatatlan cégháló és tőkealapok szövevénye épült ki, ahonnan magánzsebekbe vándorolhattak közpénzek, ráadásul százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés is bekövetkezett.

Az ÁSZ feljelentést tett az ügyben, amelyben a jegybanki alapítvány vezetőinek felelőssége is felmerül, mivel a számvevők szerint néhány óra alatt egy kirívó szakmai hiányosságokat tartalmazó előkészítő anyag alapján döntöttek. A jegybank Varga Mihály-féle vezetése hivatalba lépésekor rögtön menesztette az alapítvány és az Optima Zrt. vezetését, de akkor még nem felelt arra, hogy tesz-e lépéseket a vagyon feletti jogok visszaszerzése érdekében. Aztán kiderült (444.hu), hogy hűtlen kezelés miatt nyomoz az ORFK az MNB-alapítványok ügyében. Majd sikkasztás miatt újabb feljelentés született a Transparency International (TI) részéről az MNB-alapítványok ügyében. A TI úgy gondolja, hogy már a jegybanki alapítványok létrejötte sem volt szabályos, és az, hogy 2014-ben 260 milliárd forintot kaptak a központi bank vagyonából, önmagában kimeríti a sikkasztás tényállását.

A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) és alapítványait érintő Állami Számvevőszéki jelentés részletesen foglalkozott azzal is, hogy a volt jegybankelnök fia és baráti köre miként volt haszonélvezője az állami vagyonnal való gazdálkodásnak. Luxizás is volt. Erre legújabban Matolcsy Ádám azzal reagált, hogy minden jövedelme legális, nem él életvitelszerűen Magyarországon már négy éve. Hangsúlyozta, hogy édesapja már nem jegybankelnök, és senki nem lopta el az MNB vagy az MNB alapítvány vagyonát, hiszen továbbra is a mérlegén vannak a vagyoneszközök.

A 24.hu Simor András korábbi jegybankelnökkel és Ligeti Miklóssal, a Transparency International jogi igazgatójával vette végig, hogy a bonyolult vagyonkezelői hálózat egyes szintjein kiket és milyen felelősség terhelhet, illetve mennyi lehet a büntetés. Olyan tranzakciók sorozata történt, melyek egyértelműen nem szolgálhatták az állam érdekeit – állította a Dellában Simor András volt jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bankról készült számvevőszéki jelentések alapján. Friss cikkében pedig Simor András arról értekezett, hogy a kormány az Európai Központi Bankkal takaródzik, amikor próbálja elhárítani magától a több száz milliárdnyi jegybanki veszteségekkel kapcsolatos politikai felelősséget, de ezt sem az EKB által nyilvánosságra hozott vélemény, sem Varga Mihály korábbi nyilatkozata nem támasztja alá. Reflektál azokra a fideszes nyilatkozatokra is, amelyekben az európai intézményt teszik felelőssé az elmaradt jogszabályalkotásért.