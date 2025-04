Sikkasztás miatt újabb feljelentés született az MNB-alapítványok ügyében

Miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentései hatására hűtlen kezelés gyanújával nyomozás indult a Magyar Nemzeti Bank alapítványának és cégének vagyonvesztése miatt, a Transparency International (TI) Magyarország is újból feljelentést tesz. A korrupcióellenes szervezet közleményében emlékeztet arra: kilenc évvel ezelőtt sikertelenül próbálta rávenni a rendőrséget és az ügyészséget arra, hogy számoltassák el az MNB alapítványi közpénzlenyúlásának felelőseit. Az ügyészség és a rendőrség a 2016-ban tett feljelentésekre nem adott érdemi választ, eljárás nem indult.

A TI Magyarország azonban továbbra is úgy gondolja, hogy

a jegybanki alapítványoknak már a létrejöttük sem volt szabályos, és az, hogy 2014-ben 260 milliárd forintot kaptak a központi bank vagyonából, önmagában kimeríti a sikkasztás tényállását.

„A bajok tehát nem akkor kezdődtek, amikor a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) nekilátott az MNB-től kapott nemzeti vagyon elherdálásának. Már az is bűncselekmény lehetett, hogy az MNB alapítványokra bízta a nemzeti vagyon egy részét” – írták.

Emlékeztettek rá, hogy az Alkotmánybíróság 2016-ban kimondta: az MNB-alapítványok közpénzzel gazdálkodnak, a rájuk bízott vagyont kizárólag a jegybank feladataival és elsődleges céljával összhangban költhetik el. Az MNB az Alaptörvény értelmében a monetáris politikáért és a pénzügyi stabilitásáért felel. A felsőoktatáshoz ugyanúgy semmi köze, ahogyan az alapítványi ingatlanügyletek is idegenek a jegybank rendeltetésétől. A szóban forgó alapítványoknak tehát sem a célja, sem a tényleges tevékenysége nem egyeztethető össze a jegybanktörvénnyel.

Hozzátették: a törvénysértő vagyonjuttatásról, valamint e közpénztömeg törvénysértő felhasználásáról a jegybank vezetői és egyéb dolgozói döntöttek. Ezért a TI Magyarország szerint e törvénysértő vagyonjuttatás kimeríthette a hivatali visszaélés törvényi tényállását.

Álláspontjuk szerint ezen felül az alapítványoknak juttatott közpénz a sikkasztás bűntettét is megvalósíthatta. A törvénysértő vagyonrendelésről döntést hozó, illetve azt jóváhagyó egy vagy több személy ugyanis a rábízott közpénzzel a sajátjaként rendelkezett. Az alapítványok vagyonának ingatlanberuházásokba és magántőkealapokba történt befektetésekben megnyilvánuló, tetemes vagyonvesztéssel járó felhasználása – melyet az ÁSZ is feltárt a jelentéseiben – pedig hűtlen kezelés gyanúját kelti.

„A feljelentésünkben arra is rámutatunk, hogy a feljelentett törvénysértésekről tudomást kellett (volna) szereznie az MNB felügyelőbizottságának és az államháztartásért felelős miniszternek is. Utóbbi az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorolja, és két tagot delegál a jegybank fb-jébe. Továbbá a jegybanktörvény értelmében – legkésőbb az Alkotmánybíróság 2016-os döntése értelmében – az Állami Számvevőszék is köteles lett volna ellenőrizni a jegybank által létrehozott alapítványokat. A történtek azonban azt mutatják, hogy sem a jegybank felügyelőbizottsága, sem a tulajdonosi jogokat gyakorló pénzügyminiszter nem intézkedett a visszaélések megakadályozása érdekében, és 2023-ig az ÁSZ is tétlen maradt, ami felveti a bűnpártolás gyanúját” – hangsúlyozták.

A TI Magyarország álláspontja szerint rendőrségnek a kezdetekig visszamenően kell kivizsgálnia az alapítványi közpénzjuttatást és a pénzek további sorsát.