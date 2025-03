Térdre omlott a költségvetés, lyukat ütött az áfa-visszatérítés, és a 13. havi nyugdíj

Magas lett a februári deficit, de már-már ez a megszokott – ez olvasható ki az NGM előzetes államháztartási adatközléséből. Az 1655 milliárd forintos pénzforgalmi hiány februárban egyáltalán nem kimagasló, írják.

A minisztérium közleménye szerint a februári időarányosnál magasabb deficit hátterében egyszeri tényezők állnak:

az ÁFA-visszatérítések természetes szezonalitása miatt a nettó ÁFA-bevételek 318,5 milliárd forintot, az éves előirányzat mindössze 4 százalékát tették ki,

a téli hónap miatt az időarányosnál többet, 150,9 milliárdot fordított az állam a rezsicsökkentés támogatására,

536 milliárd forintba került a 13. havi nyugdíj kifizetése (ebben már az egyéb ellátások 13. havi kifizetése is benne lehet)

A kamatkiadásokra fordított összeg február végéig 1038,3 milliárd forint volt, 182,9 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki kifizetéseknél, elsősorban egyes Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) sorozatok januári és februári kamatfizetési időpontjainak köszönhetően – részletezi a tárca.

A portál számítása szerint csak februárban 652,633 milliárd forint volt a kamatkiadás, amiből körülbelül 370 milliárd forintnyi köthető a lakossági PMÁP-konstrukciókhoz. A 652,633 milliárd forintos idei februári kamatkiadás a 2024 februári kamatkiadási összeget is meghaladja, egy évvel ezelőtt ilyenkor ugyanis 558,8 milliárd forintot költött kamatokra az állam. Vagyis csak a kamatkiadásokban volt egy 92 milliárd forintnyi extra kiadás idén februárban.

A tárca azt is kiemeli, hogy 2025 február végéig a gyógyító-megelőző ellátásokra 531,5 milliárd forint kifizetésére került sor, amely az előző évi kiadásokat 145,2 milliárd forinttal haladja meg.

Ezzel február végéig 1722,8 milliárd forintos deficit jött össze az államháztartás központi alrendszerében, ami

rekordmagasnak mondható a korábbi évekkel összevetve.

Így áll a költségvetés 2 hónap után

Bár nominálisan romlott a költségvetés helyzete a tavalyi évhez képest, az első két hónap alatt, viszont az éves pénzforgalmi hiány teljesítettsége tekintetében jobb a helyzet. Az éves 4122 milliárd forintos hiányterv 41,8%-a teljesült két hónap alatt, ami első ránénézre kimagasló, azonban lehet árnyalni ezt a képet.

A legfontosabb, hogy a 41,8%-os teljesítettség jobb, mint az elmúlt pár év kéthavi adata. Vagyis bár orrnehezen indult a költségvetés éve, de nem olyan mértékben, mint korábban. Ebben feltehetően az is szerepet játszik, hogy bár februárban több kiadási tétel is magasabb összegben teljesült, mint 2024-ben, a bevételek is szépen növekedhetnek, részben például az inflációkövető adóemelés miatt is.