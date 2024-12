December 24-i boltzár jön több nagy üzletláncnál, mutatjuk a kivételeket

A boltzár fogalma néhány éve került a köztudatba, miután számos üzletlánc bejelentette, hogy december 24-én nem nyitja ki az üzleteit. Azok az üzletek, amelyek szentestén zárva tartanak, leginkább a dolgozók érdekeit helyezik előtérbe – írja a metropol.hu.

Idén is több nagy üzletlánc döntött úgy, hogy december 24-én egyetlen egységük sem nyit ki. Az eddigi bejelentések szerint biztosan zárva lesznek:

a Lidl,

a Rossmann,

a Media Markt,

a Praktiker,

a Jysk.

Ezzel szemben több üzletlánc úgy véli, fontos, hogy a vásárlók a karácsonyi készülődés alatt is könnyen hozzáférhessenek a szükséges termékekhez:

a Tesco,

az Auchan,

a Spar és

az Euronics.

Ugyan nyitva lesznek szenteste napján is, de nem a megszokott időbeosztással. A kereskedelmi törvény alapján ezekben az üzletekben is maximum 14 óráig lehet vásárolni. Eközben vidéken és a kisebb boltokban szenteste is nyitva tartanak.

Néhány ismertebb üzletlánc, például a Penny, az Aldi, a CBA vagy a DM egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy december 24-én zárva lesznek-e.