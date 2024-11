A forint nem túl fényes napra ébredt csütörtökön. A dollár erősödik a bankközi piacokon, amire az olyan feltörekvő devizák, mint a forint reflexszerűen gyengülnek – magyarázta a Portfolio.hu.

A dollárral szemben az árfolyam megint 390 körül, alatt mozgott reggel,

az eurót pedig 410 felett jegyezték, eléggé megközelítve a 411-et.

Már szerdán is voltak gondok a forinttal, akkor is a dollárerősödés tett be neki.