Január 1-jétől újra drágul a tankolás

A benzin és a gázolaj ára is emelkedik.

A pénteki után üzemanyagár-emelkedéssel kezdődik a 2023-as év is, a benzin és a gázolaj is drágul, mert emelkedik a beszerzési ár. Az ok, hogy nő a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek (MSZKSZ) fizetendő díj. A benzin és a gázolaj ára emiatt bruttó 3-3 forinttal emelkedik – írja a holtankoljak.hu.

Így az alábbi átlagárakkal indítjuk az új évet:

95-ös benzin: 642 Ft/liter,

gázolaj: 716 Ft/liter,

de a benzinkutaknál ismét jelentős eltérések lehetnek. A Népszava arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztonsági készletezési díj időről időre változik. Ez január 1-től literenként nettó 4 forintra áll be, ami az év második feléhez képest duplázódás, ám az azt megelőző időszak jellemző értékeit még nem éri el.