Durva változtatásokat terveznek a Munka törvénykönyvében, a szakszervezet tiltakozik

Van néhány gondosan elrejtett csapda a Munka Törvénykönyve (Mt.) tervezett módosításban – hívja fel a figyelmet a Piac és Profit. ben. Ilyen például az a rendelkezés, amely felhatalmazza a munkáltatót, hogy bizonyos esetekben megtagadja a fizetett szabadság kiadását a munkavállaló által kért időpontban. Vagyis: a tervezett Mt.-módosítással a kormány megfosztja a munkavállalókat az eddig 7 napban meghatározott szabadság önálló, szabad felhasználási jogától – hívja fel a figyelmet az egyik súlyosan aggályos változtatásra a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ elnöke, Zlati Róbert szerint ez a módosítás nemcsak a munkavállalói jogok korlátozását jelenti, hanem munkáltatói visszaélésre is lehetőséget ad. A MASZSZ felszólítja a kormányt, ne a munkavállalók kárára módosítsa a törvényt, s főleg nem úgy, hogy azzal megfosztja a munkavállalókat a szabadsággal való önálló rendelkezés jogától.

Legalább ennyire aggályos a kormány javaslatai között az a pont, amely lehetőséget ad a munkáltatónak arra, hogy ráutaló magatartással – kényszerhelyzettel – felmondásra bírja azokat a munkavállalókat, akik megváltozott egészségi állapotuk miatt nem tudják tovább ellátni a korábbi munkakörüket. Ez nemcsak döbbenetesen felháborító, hanem embertelen eljárás is – szögezi le az elnök. A jelenlegi előírás – és gyakorlat – ugyanis azoknak az embereknek, akik a koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják tovább ellátni korábbi munkájukat, cégen belül könnyebb vagy egyszerűen csak más feladatot és munkakört ajánl fel a munkáltató. Amennyiben ebben mégsem tudnak megállapodni a felek, s nincs más ajánlata a cégnek, tisztes végkielégítéssel felmondhatnak a dolgozónak. A kormány javaslata ezzel a szociális és jogi szempontból is indokolt megoldást fogja most megszüntetni. Ez egyrészt diszkriminatív jellegű, hiszen az egészségi állapotuk alapján tesz különbséget a munkavállalók egyes csoportjai között, másrészt nincs összhangban a munkáltató foglalkoztatási és bérfizetési kötelezettségével sem – magyarázta az elnök.

A MASZSZ tiltakozik az embertelen és diszkriminatív eljárás bevezetése ellen. A szövetség elvárja, hogy a kormány vegye figyelembe a tervezett Mt. módosításra korábban küldött szakszervezeti észrevételeket, javaslatokat.