Varga Mihály: Decemberben derülhet ki, mennyi lesz a jövő évi nyugdíjemelés

Az idősek méltó életének biztosítását és az irántuk érzett tisztelet erősítését hangsúlyozta a kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint a pénzügyminiszter az Idősek Tanácsa csütörtöki ülésén Budapesten – írta az MTI.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az Orbán-kormány az idősügyet is családi ügynek tekinti, és a sikeres családpolitika mellett gondoskodik az idősek méltó életének biztosításáról is. A miniszter szerint a kormány intézkedései nemcsak egy-egy szűk életkorra koncentrálnak, hanem nemzedékeken átívelő módon gondoskodnak a társadalom újratermeléséről, a hagyományok és a kultúra továbbadásáról. Hozzátette, fontos kérdés, hogy az időskor megélése, az egészségben töltött évek meghosszabbítása, az idősek bekapcsolása az életbe milyen társadalmi és politikai intézkedéseket kíván. Ugyanis, ha egy társ nem bánik jól az idősekkel, az üzenet a következő generáció számára, hogy „majd te is így jársz” – fogalmazott. A miniszter megígérte, hogy a kormány továbbra is mindent megtesz azért, hogy az időskor mind társadalmi, mind családi környezetben tartalmasan megélt időszak lehessen.

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormány nemcsak az idősek anyagi megbecsülését tekinti fontosnak, hanem az irántuk érzett általános tisztelet erősítését is, mert úgy gondolják, az idősek tapasztalata és tudása nélkülözhetetlen. Ugyanilyen fontos cél azonban 2010 óta a nyugdíjak értékének megőrzése és növelése, amelyet jövőre is folytatnak – jelentette ki.

Varga Mihály felidézte, 2010-ben teljesen más gazdasági környezetben kezdte meg a munkát: devizahitelek, „IMF-gyámság” alatt álló ország, 12 százalékos munkanélküliség, üres államkassza jellemezte az országot. Mint fogalmazott, a kormány számára egyértelmű volt, hogy olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely egyszerre fókuszál a családokra és a piaci szereplőkre, hiszen bevételek nélkül nem tudnak költeni a fontos célokra. Ezért 2010-ben először megerősítették a vállalkozásokat, aminek hatására a költségvetés lábra állt, csökkent a hiány és az államadósság mértéke – sorolta. Kiemelte, mindennek köszönhetően

2010-hez képest a nyugdíjak átlagos összege 70 százalékkal,

a vásárlóereje 20 százalékkal nőtt,

a tervezettnél gyorsabban tudták visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat is, és

2017 óta idén már negyedik alkalommal fizetnek nyugdíjprémiumot is.

Bár számszerűen évről-évre növekszik a nyugdíj, és elvileg inflációkövető, azonban az Átlátszó.hu elemzése alapján a pénzromlás miatt valójában évek óta egyre kevesebbet ér az előző évinél.

A háború és a szankciók hatására előállt helyzet azonban jelentősen befolyásolja a gazdálkodást, ugyanakkor vannak célok, amelyeket szerinte nem szabad feladni, így továbbra is ragaszkodnak a nyugdíjak értékének megőrzéséhez, ezért idén három lépcsőben 14 százalékkal emelték a nyugdíjakat.

A miniszter szólt arról is, hogy 2023 nem lesz könnyű év, magasabb infláció és a gazdaság lassulása várható, ezért a kormánynak is újra kell terveznie a jövő évet. Év végén áttervezik a 2023-as költségvetést, így a nyugdíjemelés mértékéről decemberben tud majd beszámolni a pénzügyminiszter.

Emelés biztosan lesz – szögezte le Varga Mihály.

A nyáron fixált 2023-as költségvetésben 5,2 százalékos inflációt állított be a kormány a jövő évre, így – mivel a nyugdíjemelés inflációkövető – januárban ennyivel emelkednének a juttatások. Azóta azonban az infláció jócskán elszállt, a KSH legutóbbi jelentése 20,1 százalékos átlagos pénzromlásról számolt be. És a becslések szerint az év végéig még tovább is nőhet az infláció – a jövő évben pedig jó eséllyel nem fog annyira befékezni, hogy az 5,2 százalékos korábbi becslés reális legyen.

Október első felében Varga Mihály a Portfolio tudósítása szerint azt mondta egy háttérbeszélgetésen, hogy

jövőre 10 százalék feletti infláció valószínű.

A pénzügyminiszter kijelentéséből a lap arra lehet következtetett, hogy az 5,2 százaléknál magasabb, minimum 10 százalékos nyugdíjmelés jöhet jövőre.

A miniszter az Idősek Tanácsa tagjaihoz szólva megköszönte, hogy meglátásaikkal, tanácsaikkal segítik a kormány munkáját, az elmúlt években tett nem anyagi jellegű javaslataik ugyanis épp ugyanolyan fontosak, mint a nyugdíjkérdés. Ezért arra bíztatta a tanács tagjait, hogy továbbra is éljenek bátran a véleményezés lehetőségével.