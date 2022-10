G7: Magyarország a világ egyik legsúlyosabb adójával vágja meg a minimálbéreseket

A magyar adórendszer a szegényeket nagy durván adóztatja, a tehetőseknek viszont kifejezetten alacsony adókkal kedveskedik.

A G7 nemzetközi statisztikai összehasonlításokat vizsgálva arra a megállapításra jutott, világszerte Magyarországon a legmagasabb a minimálbéresek adóterhelése.

Az országok vagy az szja-t, vagy a társadalombiztosítási járulékok fizetését szabályozzák több kulccsal, vagy egykulcsos adók esetén egy bizonyos határig adómentessé teszik a jövedelmet. Ilyen kedvezmény Magyarországon is volt 2010 előtt: a minimálbér összegéig nem kellett szja-t fizetni.

A hasonló kedvezmények miatt nem mond sokat, ha csak önmagában az adókulcsokat hasonlítjuk össze országok között. Számos olyan egyedi kedvezmény és részletszabály van, amelyek hatásait nehéz átlátni. A legtöbbször európai adatokat lehet csak összehasonlítani, mivel az Eurostat részletes információkat gyűjt és közöl a jövedelmek adózása kapcsán is. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) éves jelentése azonban tartalmaz egy igen érdekes kimutatást, amiben a minimálbér adózását vizsgálták meg 42 országban.

Az ILO 2019-es adatai alapján az látható, hogy nemcsak a szociálisan elkötelezett országok érik be a magyarországinál kevesebb elvonással, hanem a liberális gazdaság mintapéldájának számító Egyesült Államok több tagállama, és a munkabéreket legendásan magas adókkal sújtó Belgium is. A magyar szinthez közeli magas adók csak Németországban vannak, de még ott is negyedével kisebbek az elvonások a hazaiakhoz képest.

Eközben a magyar adórendszer a tehetőseket kifejezetten alacsony adókkal terheli csak. A 154 ország és terület közül Magyarországon az 59. legalacsonyabb a magas jövedelműek adózása. Főként közel-keleti olajmonarchiákban alacsonyabb csak a bérek adózása, sok helyen egyáltalán nincs is adó. Európai országok közül csak a hasonló fejlettségű, piaci liberalista Észtország és néhány balkáni gazdaság (Albánia, Montenegró, Moldova, Bulgária) alkalmaz alacsonyabb adókat. Az egyetlen fejlett ország, amely a magyarhoz hasonló jövedelemadókat alkalmaz, az Új-Zéland. Azonban ezekben az országokban is vannak kedvezmények az alacsony keresetűeknek.

Magyarországon különösen az szja kulcsa alacsony, a társadalombiztosítási járulék átlagosnak tekinthető a fenti összehasonlítás alapján. Természetesen a járulékokat nehéz az egyes országok között összehasonlítani, hiszen a fejlett nyugat-európai országokban ezért cserébe világszínvonalú egészségügyi ellátást kapnak a munkavállalók, nem igazán van szükségük saját zsebükből költeni. Ezzel szemben Magyarországon rohamosan növekszik az egyre kevésbé működőképes állami egészségügy mellett a magánköltések szerepe.

Az Egyesült Államokban pedig nincs is hagyományos értelemben vett társadalombiztosítás, így ugyan magasabb a nettó jövedelem, de abból még nagyon drágán kell piaci alapon egészségbiztosítás venni. A nyugdíjrendszer is több országban részben vagy egészben piaci alapon működik.

