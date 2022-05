Így tudunk továbbra is 480 forintért tankolni a Molnál, a Shellnél és az OMV-nél

Vasárnap terjedt el a hír, hogy több Shell-benzinkút nem nyit ki hétfőn ellátási problémák miatt, illetve hogy ahol ki is nyitnak, ott sem szolgának ki külföldi autókat. A benzinkúthálózat azonban megkeresésünkre azt írta, mindegyik kútjuk kinyitott végül, és megoldották a kettős árazást is. Megkérdeztük a Molnál és OMV-nél is, náluk hogy ment az átállás.