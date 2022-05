Egyre népszerűbb az egyéni vállalkozás, már 608 ezren vágtak bele, a zömük katás

Már több mint 608 ezerre nőtt az egyéni vállalkozók száma. A kedvező adózás, az egyszerű szabályok és a rugalmasság miatt egyre népszerűbb az egyéni vállalkozás, a katások több mint 90 százaléka is ezt a vállalkozási formát választja – tájékoztatta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára pénteken az MTI-t.

Kivételesen egy hónapnál rövidebb ideig is szüneteltethető az egyéni vállalkozás

Több mint 25 éve van vállalkozásom, az elmúlt egy évben kétszer is be kellett zárnom

Izer Norbert közölte: jelenleg 460 ezer katást tart nyilván az adóhivatal, ebből 426 ezer egyéni vállalkozó. Vagyis a több mint 608 ezer egyéni vállalkozó 70 százaléka katás.

Az államtitkár szerint az egyéni vállalkozás az egyik ideális vállalkozási forma, hiszen a vállalkozás indítása gyors, könnyű és ingyenes, ráadásul otthonról, kényelmesen online is intézhető. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését legegyszerűbben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról elérhető Webes Ügysegéden keresztül lehet bejelenteni, amelyhez semmi más nem kell, csak ügyfélkapu-regisztráció.

A kezdő vállalkozók körében különösen népszerű ez a forma, de nemcsak azért, mert a díj- és illetékmentességnek köszönhetően sokkal költséghatékonyabb, mint a cégalapítás, hanem azért is, mert könnyen, és lényegében bármikor át lehet térni az egyéni céges működésre – tette hozzá az államtitkár. Azt is kiemelte, hogy az egyéni vállalkozás megszüntetése is jóval egyszerűbb, mint egy gazdasági társaságé.

2010 óta a vállalkozás szüneteltethető, akár egy hónapra is felfüggeszthető a vállalkozási tevékenység – hangsúlyozta Izer Norbert. Ezt is nagy előnynek nevezte a céges létformával szemben, hiszen a szünetelés időtartama alatt fő szabály szerint semmilyen közterhet nem kell fizetni. Az államtitkár megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány idején sokakon segített ez a lehetőség. 2021-ben például 162 ezer egyéni vállalkozó szüneteltette – jellemzően néhány hónapig – a tevékenységét.

A vállalkozói tevékenységet legfeljebb három évig lehet szüneteltetni. Az egyszerű szabályok itt is érvényesek, a bejelentés online is megtehető, és akár már a bejelentés másnapjától szünetel is a tevékenység.

Felidézte továbbá, hogy több mint 150 ezer katás (azok akik a koronavírus-válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedtek) kapott a járvány kitörését követően speciális segítséget, hiszen tavaly négy hónapig mentesültek a kata megfizetésének kötelezettsége alól.