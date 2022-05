A minimálbér szintjére emelné az otthongondozás támogatását az LMP

A munka ünnepén kijelenthetjük, hogy ma is az állam a legrosszabb munkáltató, hiszen a szociális szférában dolgozók továbbra sem kapják meg a nekik járó megbecsülést

– közölte az LMP.

Mint írták:

hosszú évek óta próbáljuk a kormány tudatába beleégetni: az otthongondozás is munka! Akik napi 24 órában gondozzák valamely családtagjukat, igenis megérdemlik legalább a minimálbér összegével megegyező jövedelmet. Ezt 2004-ben még az ellenzékben lévő Fidesz is így gondolta, de 12 év kormányzás is kevés volt akkori ígéretük betartásához.