D-vitamint és vérnyomáscsökkentőket vesz ki a forgalomból az OGYÉI

Accuzide, Accupro, Vigantol: ezek egyes szériáit hívja vissza az OGYÉI. Mindegyik esetben a gyártó jelezte, hogy valami nem kerek velük.

Kivonja a forgalomból az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az Accuzide 20 mg/12,5 mg filmtabletta (OGYI-T-7968/04) CR0353; DL8506; DP6640; ET1502; FG9044; FN5862 és FP9587 számú gyártási tételeit – írja a Napi.hu.

Azzal indokolják ezt, hogy a gyártó Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. március 2-án közölte, a gyógyszer vizsgálata során az N-nitrozo-quinapril szennyezőre vonatkozóan specifikáción túli eredményt kaptak. A magyarországi tételek esetén is felmerül a minőségi hiba, ezért kérte a gyártó maga a visszahívást. Ugyanezért az Accuzide 10 mg/12,5 mg-os filmtabletta kiszerelésének (OGYI-T-7968/01) DC8095, FK8579, FN7879 sorozatait is leveszik a polcokról.

Ez amúgy egy vérnyomáscsökkentő szer két hatóanyaggal. A quinapril az angiotenzin-konvertáló enzim-gátló (ACE-gátló, vérnyomáscsökkentő) gyógyszerek csoportjába tartozik, tágítja a vérereket, és ezáltal csökkenti a vérnyomást. A hidroklorotiazid tiazid típusú vízhajtó, amely segít a szervezetben lévő felesleges víz eltávolításában – írja a lap.

A szintén vérnyomáscsökkentő Accupro 20 mg (OGYI-T-04163/03) DA9317 sorozatát, a 10 mg (OGYI-T-04163/02) kiszerelés CY4265 sorozatát, valamint 5 mg filmtabletta kiszerelés DC1454 és DM3839 sorozatait is kivonják a forgalomból. Ez esetben is a Pfizer jelezte, még április 20-án, hogy a gyógyszer vizsgálata során szintén az N-nitrozo-quinapril szennyezőre vonatkozóan specifikáción túli eredményt kaptak.

A Napi.hu szerint a D3-vitamint tartalmazó Vigantol 20000 NE/ml belsőleges oldatos cseppek (OGYI-T-01608) 19KQ042 sorozatának forgalmazását is betiltotta az OGYÉI. Itt is április 20-án szólt az OGYÉI-nek a P&G Health Germany GmbH, a gyógyszer stabilitásvizsgálata során specifikáción túli eredményt kaptak a hatóanyagtartalom vonatkozásában. Ez a szer a D-vitamin hiányának megelőzésére szolgál, de csontritkulás kezelésére is használják.