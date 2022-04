Felhőalapú adattárolási egyszeregy (x)

Bár újnak tűnhet, a felhőalapú adattárolás már másfél évtizede az életünk része – ennek ellenére még mindig vannak olyan vállalatok, szervezetek, amelyek nem vesznek igénybe felhőszolgáltatásokat. Az is jellemző, hogy bár törekvés van a digitalizációra, meggondolatlan választások eredményeként nem hozzuk ki a maximumot az ilyen szolgáltatásokból. Pedig a digitalizáció csakis rajtunk múlik.

Adatok a felhőben

Először is, azt kell megérteni, miért is olyan fontos a felhőalapú tárhelyszolgáltatás és ezzel együtt az adattárolás. Nagyon sokat számít, hogy az ilyen megoldásokkal kigolyózhatjuk a „bárcsak mentettem volna” problémáját, azaz hatékonyabb és jobb biztonsági mentésekre számíthatunk az adatvesztés elkerülésére. A felhőalapú rendszerek könnyen bővíthetők, forgalomnövekedésre gyorsan és probléma nélkül válaszolnak, illetve gyorsabb és jobb teljesítményre is számíthatunk általuk –ami napjaink egyik legfontosabb felhasználói igénye.

Az elmúlt másfél évtizedben persze a felhőszolgáltatók is nagy fejlődésen mentek keresztül. Az olyan nagyvállalatok, mint a Netflix, a Pinterest, de akár a Coca-Cola is nagyrészt a felhőnek köszönheti az utóbbi néhány év sikereit, de kisebb vállalkozásoknak is hasznos lehet a felhőalapú működés. Már nem kérdés, hogy az új technológiák javítják a termékek és szolgáltatások minőségét, költséghatékonyabbá teszik a vállalatok működését, és növelik a munkavégzés hatékonyságát. Egy vállalatnak egyértelműen érdeke a digitalizáció, nemcsak az egyszerűbb működés, de a költséghatékonyság miatt is.

Csakis átgondoltan, stratégia mentén

Az International Data Corporation (IDC) felmérése szerint a szervezetek a felhőt emelik ki első számú prioritásként a következő öt évre tervezett beruházásaik között, amely így a vezeték nélküli technológiákat, valamint a mesterséges intelligenciára és gépi tanulásra épülő megoldásokat is megelőzi. A technológiák elérhetők, a digitalizáció csak rajtunk múlik – fontos viszont, hogy ne meggondolatlanul, rossz döntéseket hozva és felkészületlenül vágjunk bele. A McKinsey felmérése szerint ugyanis a digitalizációs projektek alig 30 százaléka sikeres.

Fontos például, hogy az üzlet átalakításaként és a stratégia részeként, és ne informatikai projektként kezeljék a cégvezetők az átállást. Az Aruba Cloud európai felhőszolgáltató szerint a vállalatoknak elsőként azt az üzleti célt kell kijelölniük, amelyet a digitális átalakulással el akarnak érni, majd a célnak leginkább megfelelő technológiát kiválasztani. Az Aruba Cloud Magyarországon is széleskörű felhőalapú szolgáltatásokat kínál kkv-knak, így pontosan tudja, hogy a transzformáció egy komplex folyamat, ehhez pedig platformra, például a nagy nyilvános felhők valamelyikére tanácsos építeni.

A munkavállalók felkészítése a digitális átállásra szintén alapvető jelentőségű: ahogy fent is említettük, nemcsak a hardverre, de a szoftverre, szolgáltatásokra és a munkaerő oktatására is erőforrást kell fordítani. A munkatársak felhasználói jártasságát, adatműveltségét és biztonságtudatosságát is fejleszteniük kell. Jellemző lehet, hogy a munkavállalók eleinte elutasítóak a digitális megoldásokkal szemben, azonban ennek kezelése is nagyban múlik a vállalaton.

Az sem mindegy, milyen felhőszolgáltatót választ egy vállalat. Nem szabad csak a szolgáltatás ára alapján dönteni, minden vállalatnak a saját igényeire kell szabnia, hogy milyen szolgáltatóra van szüksége. Az is jellemző tévképzet, hogy a digitalizációhoz csak számítástechnikai és informatikai költésekre lesz szükség – jó, ha a vállalat vezetője számol azzal, hogy az ezzel foglalkozó különböző szolgáltatásokra is pénzt kell fordítania.

Az Aruba Cloud éppen ezért a vállalatok igényeire szabja a szolgáltatásait, hogy a hazai vállalatok a lehető legtöbbet kihozhassák a felhőből és a digitális átállásból.