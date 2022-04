Ezt nem hagyhatja figyelmen kívül, ha sikeres céget szeretne

Manapság az adatvagyonnal való tudatos gazdálkodás a vállalati stratégiák egyik központi témája. Szinte lehetetlen jó döntéseket hozni a növekedés érdekében, ha a vállalkozások nem mérik a napi működésüket, amiből értékes következtetésekre tehetnek szert. Ám ha elemezni nem is szeretne egy KKV, a napi működés során keletkezett adatokat rögzíteni, tárolni és megfelelően kezelni mindenképp szükséges.

Az adattal kapcsolatban túlhasznált mantra, hogy az új olajról van szó, ám hozzá kell tenni, hogy az adat magában nem ér semmit, ha a kkv-k egyáltalán nem, vagy nem megfelelően használják ki a napi működés során gyűjtött információkat. Az összehasonlítás bár sok szempontból jogos, több kritikája is van. Az üzleti adatok fogalma adott vállalkozás profiljától függően is tág, hiszen az egyszerű elemzésektől kezdve a szervezeti teljesítmény mélyreható áttekintéséig sok mindent magába foglalhat. De az adatok járulékos költségtételek is, melyeket rögzíteni, tárolni kell, Európában járulékosan pedig az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően kell azokat kezelni.

Dióhéjban: a cégek a működésük miatt gyűjtenek adatokat.

Az egymással való versenyben azonban valóban nagy előnyt jelenthetnek az adatok. A sikeres cégek minden téren hatékonyabban használják ki erőforrásaikat, melyben nagy segítség az analitika. Az adatelemzés valójában a cég erőforrásainak optimalizálását segíti, legyen szó a folyamatok optimalizálásáról – amennyiben van olyan adatelemző, aki aranyásóként kiszűri a hatalmas adattömegből azokat az információkat, melyek mentén a szervezet vezetői az elemzések birtokában jobb döntéseket tudnak hozni a jövőre vonatkozóan. Így az adat a problémamegoldásban, a teljesítmény követésében, az ügyfelek jobb megértésében segíthet.

A Deloitte felmérése szerint a cégek közel fele szerint adatok elemzésével jobb üzleti döntéseket tudnak hozni, 16 százalék szerint kulcsfontosságúak a stratégiai kezdeményezések szempontjából, tíz százalék szerint pedig segít javítani az ügyfelekkel és üzletei partnerekkel fenntartott kapcsolatokon. Ám hogy teljes mértékben kihasználhatók legyenek az előnyök, tudni kell, hogyan hasznosíthatók megfelelően az adatok, amik manapság a fejlődés és az innováció erőforrásai.

Nem mindegy, hol nyugszanak az adatok

Ahogy a modern vállalkozások folyamatosan egyre több technológiát vetnek be az alapvető feladatok ellátáshoz, úgy a tárolt információk és a jövőbeni elemzéshez mentett információk mennyisége csak nő. Az adatok tárolása manapság már kikerülhetetlen költségtétel. Egyre többen fedezik fel a felhőszolgáltatások előnyeit, amelyek skálázhatóságuk révén bármilyen méretű vállalkozás számára értékes IT-megoldást jelentenek.

A szolgáltatók a tárolás mellett a biztonsági funkciókra is jellemzően nagy hangsúlyt fektetnek, ami pedig az adatvédelemben hatalmas segítség, így a hozzáférhetőség mellett a biztonság előnyét kínálják. A felhőalapú tárolás általában megfizethetőbb, mivel a szolgáltatók az infrastruktúrájuk és a szolgáltatásaik költségeit sok vállalkozás között osztják fel. Ráadásul a felhőben sokkal kisebb rá az esély, hogy elvesznek a vállalkozásunk adatai, mivel az adatok biztonsági mentése több szerveren történik.

