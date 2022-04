Ezért lehet átmeneti fennakadás a nullaszázalékos benzinkutas hiteleknél

A kormány február 23-án jelentette be a kis benzinkutakat segítő intézkedéscsomagot, amelyre a 95-ös benzin és a gázolaj árának befagyasztása, illetve amiatt volt szükség, mert mióta 480 forintban maximálták a fogyasztói árat, a benzinkutak számára veszteségessé vált az értékesítés. A csomag része volt egy nullaszázalékos hitel is a Széchenyi Kártya Program keretében: a Széchenyi Benzinkút Kártya.

Széchenyi Benzinkút Kártya A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! konstrukció keretében elérhető altípus a Széchenyi Benzinkút Kártya. A gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak elérhető, az üzemanyagárstop kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességi díj, bírálati díj és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel. A hitel nullaszázalékos nettó kamaton érhető el. 1–250 millió forint közötti hitelösszeg igényelhető, 1-2-3 évre, a hitel teljes összegének visszafizetése egy összegben, a szerződés lejáratának napján esedékes.

Benzinkutas olvasónk is igényelt a nullaszázalékos hitelből – az OTP-nél adta be kérelmét a Széchenyi Benzinkút Kártyára. Ezzel kapcsolatban pénteken azt a tájékoztatást kapta az OTP-ben, hogy, az összes bank felfüggesztette a Széchenyi Benzinkút Kártya igénylésekre a szerződéskötést, illetve folyósítást, „technikai okokra hivatkozva”. Az nem derült ki számára, hogy ez mit jelent. Utánanéztünk.

Az OTP megkeresésünkre azt írta, bankjuknál folyamatos a Széchenyi Benzinkút Kártyára a hiteligénylések befogadása és bírálata. Mivel azonban a közelmúltban történt egy szabályozói módosítás a konstrukcióban, amely pénteki nappal lép hatályba, a változást át kell vezetni a banki rendszereken is. Mindez az ügyfeleknél nem érinti a Széchenyi Benzinkút Kártya kondícióit, ám előfordulhatott, hogy egyes esetekben a módosítás miatt a szerződéskötést el kellett halasztani. Emiatt az érintett ügyfelek türelmét és megértését kérték.

A Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. megerősítette, amit az OTP is írt, azaz: a Széchenyi Benzinkút Kártya kapcsán folyamatos a hiteligénylések befogadása és a hitelkérelmek elbírálása a forgalmazó hitelintézeteknél. Ők is említést tettek arról, hogy pénteken hatályba lépett az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyásával egy üzletszabályzat-módosítás a Széchenyi Kártya Programnál, amely a Széchenyi Benzinkút Kártyát érintő kondíciómódosítást is tartalmaz. Leszögezték azonban, hogy ez a módosítás nem érinti a vállalkozások által fizetendő nettó díjtételeket. A KAVOSZ szerint vélhetően az üzletszabályzat-módosítás következtében – azért, hogy az abban előírt feltételeket be tudják tartani – fordulhatott elő egyedi esetekben, hogy a hitelszerződés-megkötés dátumát a tervezetthez képest pár nappal későbbi időpontra kellett áttenni egyes vállalkozóknál.

A Széchenyi Benzinkút Kártya konstrukció bevezetése óta folyamatosan működik, a fentiekben jelzett egyedi esetet kivéve más vállalkozásokat nem érint a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Benzinkút Kártyára vonatkozó, pénteken hatályba lépett, a vállalkozások által fizetendő díjtételeket nem érintő módosítása – tették hozzá.

A Széchenyi Benzinkút Kártyát ez idáig mintegy 40 vállalkozás igényelte, összesen 4 milliárd forint hitelösszegben – tudtuk meg még a KAVOSZ-tól. Ez alapján átlagban 100 millió forintos hitelt igényelhettek a vállalkozók eddig.