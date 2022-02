Mostantól minden benzinkútnak veszteséges az üzemanyagok értékesítése, bezárási hullám jöhet

Egy liter benzin eladásán 8, egy liter gázolajén 18 forint veszteségük lesz a kutaknak. A következő hetekben a százas nagyságrendet is elérheti a bezáró benzinkutak száma, és nem lesz könnyű az üzemeltetés átvétele.

Több száz benzinkút zárhat be az árstop és az olajár-eremelkedés miatt

A pénteki áremeléssel már nem lesz olyan kút Magyarországon, amelynek ne lenne magasabb a beszerzési ára, mint amennyiért adhatja az üzemanyagot, azaz ne szenvedne veszteséget

– sűrítette egy mondatba az árstop okozta helyzetet a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, Grád Ottó.

A Mol nagykereskedelmi ára már csütörtökön is meghaladta a kiskereskedelmi árat – mint az Envi kutak ügyvezető igazgatójától, Egri Gábor szaküzemgazdásztól megtudtuk, csütörtökön a gázolajat bruttó 493 forintért adta az olajtársaság a kutaknak, a 95-ös benzint pedig 480,4 forintért, miközben a kutak a kormány döntése értelmében nem adhatják 480 forintnál drágábban a két üzemanyagot. Péntektől pedig a Holtankoljak.hu szerint átlagosan 8 forinttal emelkedik a benzin és 5 forinttal a gázolaj beszerzési ára. Vagyis

egy liter benzin eladásán több mint 8, egy liter gázolajén pedig 18 forint veszteségük lesz a kutaknak,

csak azért, mert a beszerzési ár magasabb, mint a fogyasztói, és akkor még nem számoltunk az üzemeltetés költségeivel – mondta Egri Gábor.

A kúttulajdonosok számolnak, nézik, hogyan tudnak költséget csökkenteni, ettől és az üzemanyagkészletüktől függően döntenek arról, hogy meddig tudnak még nyitva tartani – Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, aki szerint folyamatosan rosszabbodhat a helyzet. Minden kutat érint az árstop, mindenkinek fáj, napról napra egyre több kútra kerülhet ki a zárva tábla, ha úgy látják, nem bírnak el több veszteséget.

Piaci információi szerint a következő napokban, hetekben a százas nagyságrendet is elérheti a bezáró kutak száma.

Vidéken lehetnek először gondok, hetek kérdése, és egyre több tankoló fog belefutni abba, hogy nem tudja ott megvenni az üzemanyagot, ahol eddig vásárolta – vetítette előre.

A kicsik fizetik meg az árát

Az Envi kút családi vállalkozás, 3 százalékban nagykereskedelmi, 97 százalékban kiskereskedelmi üzemanyag-kereskedéssel foglalkozik, 21 automata kutat működtet országszerte. Őket is húsba vágóan érinti az üzemanyagárstop. Az ügyvezető igazgatót felháborítja az intézkedés, több okból is. Egri Gábor nem tartja méltányosnak, hogy a kormány csak a kiskereskedelmi árat fagyasztotta be, a nagykereskedelmit nem, vagyis a kis szereplőkkel fizettetik meg az árstop árát. Különösen úgy, hogy számításaik szerint

az állam havi 90 milliárd forint bevételt szerez az áfából és a jövedéki adóból az üzemanyag-forgalmazás után, mégsem vállal át semennyit az árstop terhéből.

Valamint a nagykereskedőket, köztük a legnagyobb Molt sem terheli ezzel, azaz nem törekedett a terhek szétterítésére.

Az pedig egyenesen az ötvenes éveket idézi szerinte, hogy ellentételezés nélkül átkerülhet egy magántulajdonban lévő kút egy másik piaci szereplőhöz átmenetileg, ha valaki nem tudja vállalni a benzinkútján a központilag előírt kötelező veszteség mellett a kiszolgálást.

A kutak átvételére egyedül a Mol jelentkezett, amelyben mindössze egyetlen részvénnyel tulajdonos az állam, vagyis nem az állam, hanem egy magántulajdonban lévő kúthálózat lehet az új gazda – jegyezte meg.

Ráadásul nem tudni, mi lesz az átvétel alatt a kúttulajdonossal, a dolgozókkal, miből élnek majd, és nincs szabályozva, hogy a tulajdonát hogyan kapja vissza, sőt még az sem teljesen egyértelmű, visszakapja-e. Kértünk erről állásfoglalást a minisztériumtól, de nem kaptunk – mondta Egri, aki mindezek alapján úgy véli: Magyarországon nincs biztonságban a magántulajdon, és nem érdemes beruházni sem, mert ki tudja, legközelebb milyen intézkedést hoznak.

Hétszáz kút lehet veszélyben

Jelenleg szerveződik a független kutak hálózata, és tervben van, hogy az árstopra tiltakozásul felvonuljanak a Parlament elé, de hogy erre mikor kerülhet sor, arról még nem tudott információt adni. A mintegy kétezer benzinkútból nagyjából hétszáz a veszélyben lévő közepes- és kisvállalkozás, főleg vidéken, ők nagyon elkeseredettek. Eddig hét nyugat-magyarországi és további három vidéki benzinkútról tud, ahol már üzemszünetet hirdettek, és sokan mások is jelezték, hogy be fognak zárni. Vannak, akik a veszteségeik mérséklésére egyelőre heti 48 órákra bezárnak, aztán újra kinyitnak, mert ez megengedett.

Egri Gábor szerint kétséges, hogy át tudná venni a Mol a bezáró kis kutak üzemeltetését. És ha ez a hétszáz kút bezár, akkor az embereknek a szokásosnál messzebb kell menniük tankolni, és sorba állhatnak az üzemanyagért – borítékolta. Innen nézve pedig 480 forintnál többe fog nekik kerülni a tankolás.

Lehet-e korlátozni a kiszolgált üzemanyag mennyiségét? Vannak olyan kutak, ahol már korlátozzák az üzemanyagkiadást, amivel kapcsolatban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán azt mondta, az árstopról szóló rendelet értelmében nem lehet korlátozni tankoláskor az autóba tölthető üzemanyag mennyiségét, és ezt a NAV ellenőrzi. Egri Gábor viszont nem tud olyan jogszabályról, amely előírná, hogy nem lehet korlátozni a kiadott üzemanyag mennyiségét. Magántulajdonban lévő vállalkozásnál ez szerinte a tulajdonos döntése. A MÁSZ sem talált olyan hatályos jogszabályt, ami alapján jogellenes lenne, ha valaki korlátozza az üzemanyag-kiszolgálást.

Nem egyszerű a kútátvétel

A kút működéséhez számos engedély, hatósági jóváhagyás, dokumentum szükséges, egy részük az eszközökhöz, más részük a vállalkozásokhoz köthető – összetett folyamat egy kút üzemeltetésének jogszerű átvétele. Azért sem egyszerű, mert mivel erre eddig nem volt példa, nincs tapasztalat a gyakorlati végrehajtásra, és a törvény sem részletezi, hogyan kell kivitelezni a kútátvételt – mondta Grád Ottó. Arra nem vállalkozott, hogy megsaccolja, mennyi időt vehet igénybe a művelet, márpedig az időigény ellátásbiztonsági szempontból kritikus tényező.

Egri Gábor úgy véli, több hónap lehet egy kútátvétel. A kútórákat újra kell hitelesíteni, el kell végezni a tűz- és robbanásveszélyes veszélyes üzem biztonsági műszaki átvizsgálását, a kasszarendszer helyett új kell (olyan, amely összeköttetésben van a kútoszlopokkal és a NAV-val is), a még a kutakban lévő üzemanyagot el kell szállítani, és karbantartásra is szükség lehet – sorolta a teendőket. Azt sem tudja, hogyan tervezik átvenni azokat a mezőgazdaság kiszolgálására nyitott, a földek mellé telepített kis kutakat, ahol speciális, nagyteljesítményű gázolajpisztollyal mérik ki a földeken használt, nagy tankkal rendelkező gépekbe az üzemanyagot. Annak pedig biztosan nem örülnének a gazdák, ha 10-20 kilométer kellene menniük egy tankolásért – jegyezte meg.

Tudakoltuk a NAV-tól, hogy hány kút jelentett már üzemszünetet, az átvétellel kapcsolatos kérdéseinket eljuttattuk az innovációs tárcának, a Miniszterelnökségnek, és a Mol-t is kérdeztük a részletekről. Válasz csak az olajtársaságtól érkezett, de konkrétumok abból sem derültek ki, csak az, hogy a Mol kész átvenni a felhagyott benzinkutak üzemeltetését.

A Mol stratégiai vállalat, kötelessége Magyarország üzemanyagellátásának biztosítása, ezért ha a minisztérium arra felkér minket, akkor átmenetileg vállaljuk egy adott töltőállomás üzemeltetését. Az a cél, hogy az egész országban mindenhol elérhető legyen a megszokott helyen az üzemanyag. A Mol folyamatosan egyeztet a minisztériummal a részletekről

– közölték.

Valószínű, hogy tovább nő az olaj ára

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára 30 éve dolgozik az olajszakmában, és a prognózisokat nézve nem optimista. Piaci információi alapján a közeljövőben inkább további olajár-emelkedésre lehet számítani, mintsem csökkenésre. A szakértők előrejelzése legfeljebb abban tér el, hogy milyen gyorsan, és milyen szintig megy fel az olajár, mikor éri el a 100 dollárt, vagy éppen mennyivel haladja majd meg azt. Az Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) 2022-es prognózisában például a második, harmadik negyedévre jelentősebb keresletnövekedést prognosztizáltak, illetve azt, hogy az év végéig nagyobb ütemben fog nőni a kereslet, mint a kínálat, ami szintén felfelé hajthatja az árakat. És ha az orosz-ukrán konfliktusra gondolunk, akkor is jóval nagyobb esélye lehet a további olajár-emelkedésnek, mint a stagnálásnak vagy a csökkenésnek – tette hozzá.

Magyarországon üzemanyag lesz elég, az viszont kérdés, hogy elérhető lesz-e a megszokott helyeken a megszokott színvonalú kiszolgálás.

Grád Ottónak arról nincs információja, hogy eddig hányan függesztették fel az üzemelést a független kiskutak közül, de számosan jelezték már, hogy ha kifogytak a készleteik, leállnak. Ha pedig kevesebb kút üzemel, akkor óhatatlanul lesznek olyan fogyasztók, akiknek a szokásosnál messzebbre kell menniük a tankolásért.