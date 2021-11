Erősebb a munkaerőhiány: esélytelen a kötelező oltás bevezetése a szállodákban, éttermekben

A vendéglátásban és a turizmusban a kritikus munkaerőhiány miatt kivitelezhetetlen a kötelező oltakozás, hiszen a működést veszélyeztetnék az emiatti esetleges felmondások. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke nem tud olyan hotelről vagy étteremről, ahol elrendelték volna.

Habár Gulyás Gergely júliusban még arról beszélt, hogy a vendéglátás lehet az egyik olyan szektor, ahol bevezethetik a kötelező oltást, a kormány végül nem rendezte a kérdést. Pontosabban úgy döntött, hogy hátralép és a munkáltatókra bízza az oltás kötelezővé tételét. A munkaadók azonban – ez ma már világosan látszik – nem írják majd elő a szektorban kialakult kritikus munkaerőhiány miatt. Baldauf Csaba a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke a 24.hu-nak azt mondta:

nincs tudomása olyan szállodáról vagy étteremről, ahol az oltást kötelezővé tették volna.

Kritikusan kevés a dolgozó

A napi.hu-nak nemrég Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke azt mondta, mintegy 40–50 ezer ember hiányzik a vendéglátásból. A jelenségért nagy részben a koronavírus-járvány tehető felelőssé. A dolgozók az első hullám után még nem váltottak, de a második-harmadik fellángolás világossá tette számukra, hogy az éttermeket, szállodákat zárják le a leghamarabb, ha a fertőzöttek száma elér egy kritikus szintet. Emiatt pedig már nemcsak a régi dolgozókat nehéz megtartani, de új munkatársakat is komoly kihívás felvenni a bizonytalan jövő miatt.

A súlyos munkaerőhiányból pedig egyenesen következik, hogy lehetetlenség itthon bevezetni a kötelező oltást a vendéglátásban, mert az sok helyen ellehetetlenítené a működést. Nem véletlen, hogy egyetlen hazai szállodalánc sem válaszolta azt a 24.hu-nak, hogy kötelezik a dolgozókat az oltás felvételére.

Blandl Judit, a Mellow Mood Hotels igazgatója kérdésünkre azt válaszolta, hogy a jelenlegi adatok alapján a munkatársaik átoltottsági szintje kifejezetten magas – majdnem teljes –, így jelenleg nem tartják indokoltnak az oltásra kötelezést.

A Tiborcz István tulajdonában álló szállodák sem teszik kötelezővé az oltást. A BDPST-től azt a választ kaptuk, hogy miután jelenleg nincs érvényben olyan kormányzati vagy központi intézkedés, amely a cégek számára megszabná a dolgozók kötelező beoltatását vagy előírná az oltakozás megkövetelését az alkalmazottaktól, így ezt ők sem vezették be.

Az SCH szállodaláncnál sem teszik kötelezővé az oltást az alkalmazottaknak, miután a munkavállalók 99 százaléka be van oltva két dózissal. Az Eventrend Group portfóliójában 5 szálloda mellett több vendéglátó egység is szerepel, többek között a New York Kávéház, a Gundel étterem vagy a Spoon hajó, illetve olyan helyek vendéglátását viszik, mint a Papp László Aréna, a MÜPA, a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Groupama Aréna.

A cégtől is azt a választ kaptuk, hogy nem tervezik kötelezővé tenni az oltást, kollégáikkal erről már jóval korábban megállapodtak, ehhez pedig tartják magunkat. Az Eventrend Group dolgozóinak több mint 80 százaléka már beoltott, de továbbra is folyamatosan kampányolnak a kollégáik körében az oltás felvételéért. Ugyanakkor elfogadják, hogy akadnak, akik másképp látják ezt, még ha a cég nem is ért egyet velük.

Tisztában vagyunk azzal, és erre nekik is felhívjuk a figyelmüket, hogy ezzel mindannyiunk munkáját és jövőjét teszik kockára. Ugyanakkor mivel minden cégünkben a létszám kritikusan alacsony szinten van, így nem tartjuk vállalhatónak azt a működési kockázatot, amit az emiatti esetleges dolgozói felmondást jelentene

– írták.

A cég többször készített felmérést a dolgozói körében, legutóbb nyár elején. Akkor azt az eredményt kapták, hogy a munkavállalóik 64 százaléka beoltott, 18 százalékuk tervezte az oltás felvételét, azóta – úgy tudják – a többség már meg is tette ezt. Munkatársaik 9 százaléka nem tudta mit tesz, vagy nem akart válaszolni, és 9 százalék egyértelműen megtagadta az oltás beadatását.

Kérdéseinkkel kerestük az Accent Hotel Managementet, az Accor Hotelst, a Danubius Zrt.-t, a Hotel & More Groupot, a Service 4 You Hotel Managementet és a Hunguest Hotels Zrt.-t is, de egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest viszont a turizmus.com-nak azt nyilatkozta, mindenkit buzdítanak az oltás felvételére, és bíznak a munkavállalóik felelősségteljes döntésében. Vagyis Mészárosék szállodáiban sem lesz kötelező az oltás az alkalmazottaknak.

Átlagosan 80 százalék körül lehet az átoltottság

Baldauf Csaba, az MSZÉSZ elnöke az alsópáhoki Kolping Hotel igazgatója kérdésünkre elmondta: egyetértenek azzal a törekvéssel, hogy minél magasabb legyen az átoltottság, ez a szállodák és éttermek biztos működésének alapja is. Hozzátette ugyanakkor, hogyha az oltás kötelezővé tétele egy kormányzati döntés lett volna, akkor a munkáltató könnyebb helyzetben lenne.

Az MSZÉSZ a jelenlegi helyzetben a tagszállodákra bízta a döntést, azt viszont kérték a vezetőktől, hogy próbálják meggyőzni a még beoltatlan alkalmazottakat az oltás felvételéről. Baldauf Csaba beszélt arról is, hogy információik szerint a vendéglátósok, az idegenforgalomban dolgozók körülbelül 80 százaléka lehet beoltva,

így azt is látni kell, hogy a munkaerőhelyzet miatt biztosan nem tudja mindenki kötelezővé tenni az oltást.

Minden jel arra mutat, hogy egy-két kivételtől eltekintve a vendéglátásban és a turizmusban nem írják el a kötelező oltást az alkalmazottaknak. Nemcsak Baldauf Csaba említette, hogy nincs tudomása olyan szállodáról vagy étteremről, ahol az oltást kötelezővé tették volna, de ugyanezt állította a 24.hu-nak egy zalakarosi és egy székesfehérvári szálloda vezetője is.

Miután Baldauf a Kolping Hotel igazgatója is, rákérdeztünk az alsópáhoki szálloda oltással kapcsolatos szabályzatára is. Itt sem kötelezték a dolgozókat az oltás felvételére, de elmondása szerint az állami rendelkezés után több kolléga jelezte, hogy beoltatja magát. Azokat pedig, akik ezt nem teszik meg, heti szinten tesztelik.