Drágult a benzin, rettentő sok pénzt keresett a Mol

A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 307,5 milliárd forintra (1025 millió dollárra) nőtt az idei harmadik negyedévben, az előző év hasonló időszakában elért 184,1 milliárd forint (610 millió dollár) után; az eredmény a makrogazdasági környezetnek és a vállalatcsoport erős belső teljesítményének köszönhető – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Az elért EBITDA meghaladta a 288,3 milliárd forintos piaci konszenzust, emlékeztet az MTI.

Mi történik akkor, ha elszáll az olaj és az üzemanyagok ára, ráadásul ez nem ijeszti meg a fogyasztókat, hanem épp ellenkezőleg, vásárolnak, mint ha nem lenne holnap? Akkor bizony jól megy az olajcégeknek, így a Molnak is, amely ma hajnalban bivalyerős negyedéves eredményről számolt be, ráadásul nem csak tavalyhoz képest nőtt nagyot a Mol eredménye, de az elemzői várakozásokat is verte a cég – így értékelte a számokat a jelentést átnéző Portfolio.hu.

Az első három negyedévi EBITDA elérte a 770,6 milliárd forintot (2583 millió dollárt), ez 63 százalékkal magasabb, mint a tavalyi azonos időszakban. Ennek oka a jelentés szerint elsősorban a koronavírus-világjárvány alatti mélypontból való kilábalás.

A csoport nettó eredménye pedig 139,2 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, a tavalyi azonos időszakban elért 56,8 milliárd forint után.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a harmadik negyedév jó eredményeit a kedvező külső környezet és a regionális gazdasági növekedés fellendülése is támogatta. Az elnök-vezérigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magas nyersanyagárak és a koronavírus-világjárvány következményei jelentős kockázatot jelentenek a gazdaságra nézve, és nagyon változó működési környezetet teremtenek.