Még mindig hónapokat kell várni a munkanélküli ellátásra

Változatlanul nagyon körülményes és lassú lehet hozzájutni a legfeljebb három hónapra járó álláskeresési járadékhoz – erről számolt be két névtelenséget kérő álláskereső is az RTL Klub híradójának. Egyikük július elsején veszítette el a munkáját, már rá két napra felkeresett egy budapesti kormányhivatalt, és 10 nap múlva le is adott minden szükséges papírt. Aki átvette tőle a dokumentumokat, azt mondta neki, hiánytalan a paksaméta, és hogy türelemmel várjon. Azóta is vár, nyolcvan napja. Nem kapta meg a járadékát, és semmilyen értesítést nem küldött neki a kormányhivatal. Viszont a NAV igen – felszólították, hogy fizesse meg maga után a havi 7710 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot, mert nincs egészségbiztosítása.

Ahogy beszámoltunk róla, már korábban is lassan ment az ügyintézés:

A kormányhivatal szerint az álláskeresési járadékról 8 napon belül hoznak döntést, de ha valakinek hiányosak az iratai, 60 napra nőhet az ügyintézési határidő. A járvány miatt nagy tömegben érkező kérelmek miatt viszont kivételes esetben előfordulhat, hogy az elbírálás meghaladja a 60 napot is.

Mint írtuk, a tavaszi időszakban kezdeményzett munkanélküli ellátásoknál sem volt ez példa nélküli:

A híradónak nyilatkozó másik álláskereső majdnem három hónapot várt az első kifizetésre, ám a második nem érkezett meg neki. Kiderült, a második hónapban esedékes járadékot azért nem kapta meg, mert nem ment be személyesen a hivatalba. A kormányhivatal szerint a személyes megjelenés az ügyfél megismerése miatt fontos, illetve azért, mert így a hatóság állást is fel tud ajánlani. A férfi bement, ám hiába, mert mert nem volt bent az ügyintéző. Elmondása szerint május vége óta semmilyen állásajánlatot nem kapott.

Kiemelt kép: Csanádi Márton / 24.hu