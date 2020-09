Nemrég még nem akarta eladni a gazdája, mégis Mészároséké lett az ország legnagyobb pulykafeldolgozója

Nem akarok erről beszélni, így egyeztünk meg

– zárta rövidre kérdéseinket Erdélyi István, akit úgy ismernek a szakmában, mint aki felépítette Magyarország legnagyobb pulykás cégét, a szarvasi Gallicoop Zrt.-t. Azt próbáltuk megtudni, kinek és miért adta el a cégét, amely Szarvas legnagyobb adófizetője, hiszen az április végén megejtett közgyűlésen még nyoma sem volt annak, hogy szabadulnának tőle a tulajdonosok. A közgyűlésen nyugtázhatták, hogy 2019-ben 15 milliárd forint forgalom mellett csaknem 2 milliárd forint adózott eredményt értek el, és 1 milliárd forint osztalék kifizetéséről szavazhattak.

Üzleti terveikben sem látszott törés, az idei évre is milliárdos nyereséget lőttek be. Ami a cég jelentőségét illeti, a Gallicoop vágta tavaly a hazai piacon az összes baromfi 5,5 százalékát, a pulykának pedig a 40 százalékát, nagyjából ennyivel részesedik a hazai piacból és egyben a legnagyobb pulykaexportőr is.

Babák Mihály, Szarvas fideszes polgármestere szerdán, a helyi tévében hozta szóba, hogy a város fő adófizetője tulajdonost vált, Szarvas díszpolgárát, a 70 éves Erdélyit (és tulajdonostársát, Garai Andrásnét) meleg szavakkal méltatta. Az új tulajdonosról azonban nem beszélt.

(A szóban forgó rész 1 óra 22 percnél látható.)

Erdélyi István sem kívánt válaszolni arra a kérdésünkre, hogy pontosan mely cég a vevő, de piaci forrásból úgy tudjuk, a szerződést a héten a Talentis csoporttal írták alá. A felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc birodalmában az agrárérdekeltségeiket külön cég fogja össze, ez a Talentis Agro Zrt., valószínűleg ebbe a körbe kerül a Gallicoop is. A cégnyilvántartásban cikkünk írásakor még nem volt nyoma a tulajdonoscserének, és a Gazdasági Versenyhivatal honlapján sem szerepelt a Gallicoop megvételéről szóló bejelentés, jóllehet a cég mérete miatt mindenképpen be kell jelenteni az ügyletet, hogy a versenyhivatal eldönthesse, van-e versenytorzító hatása a fúziónak, szükséges-e vizsgálni a piaci hatást. (Igaz, a néhai Andy Vajna kaszinóinak példáján láttuk, hogy a versenyhivatal csak hónapokkal később jelenteti meg a fúziós közleményt, ha a vevő üzleti titokra hivatkozva kéri, hogy ne kerüljön napvilágra az adásvétel.)

Egy ideje már harangozták baromfis szakmai körökben, hogy NER-oligarchák vetettek szemet a Gallicoopra, és nem kizárt, hogy a hetvenedik évében járó Erdélyi István visszavonul az üzlettől és szeretett cégétől. A Magyar Narancs cikkében Mészáros Lőrincet, illetve Csányi Sándort, az ugyancsak óriási agrárportfólióval rendelkező OTP-vezért említette lehetséges vevőként, a vételárat pedig 8-10 milliárd forint közé tette. Mészárosnak egyébként Békés megyében számos érdekeltsége van, néhány évvel ezelőtt tulajdonosa lett a Csabatáj Zrt.-nek és az azzal szoros együttműködésben dolgozó Hidasháti Mezőgazdasági Zrt.-nek, valamint a bélmegyeri vadászkastélynak. A Hunguest Hotel-lánc nagyobb részének megszerzésével az övé a legnagyobb honi befogadóképességű szálloda, a gyulai Erkel Hotel is – idézte fel a cikk.

Erdélyi István a Magyar Narancs újságírójának azonban tavaly határozottan cáfolta a vételi információkat, azt mondta: nincs kényszerhelyzet, a gyermekei és tulajdonostársának fia révén – aki a cégnél dolgozik – az utánpótlás biztosított, hiszen mindannyian képzett és szorgalmas emberek. Arról nem is beszélve, hogy amíg szellemileg és fizikailag bírja, addig marad. Sőt, nemrég éppen ők vásárolták meg az Alföldhús Kft.-t, amely mára 3200 tonnás termelési nagyságra képes, benne a 650-700 tonna nagyon keresett és egészséges pulykakolbásszal. Így a Gallicoop a termelői háttérrel együtt már 2500 ember (és a családjuk) megélhetését biztosítja.

Firtattuk volna, mi változott tavaly óta, miért döntött mégis az eladás mellett, Erdélyi István azonban csak annyit mondott, hétfőn lesz sajtótájékoztató.

Kiemelt kép: Szállítószalag a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. szarvasi üzemében. Fotó: Rosta Tibor /MTI