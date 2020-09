Az adósok harmada szeretné, ha jövőre is maradna a moratórium

A koronavírus miatt idén március 19-től lépett életbe a törlesztési moratórium, és egyelőre december 31-ig él. Azoknál az adósoknál, akik aznap banki hitellel rendelkeztek, felfüggesztették a törlesztőrészletek beszedését az év végéig. A hitelek persze nem törlődnek el, jövőre folytatni kell a törlesztésüket, a törlesztőrészletek nagysága változatlan marad, de a futamidő meghosszabbodik. További kedvezményként a moratóriumban részt vevők idén elmaradt részletei nem tőkésednek, vagyis ezeket nem kamatos kamattal kell majd később visszafizetni. A moratóriumba most is be/visszaléphet bárki, akinek március 18. előtt hitele volt.

Hogy lesz-e hosszabbítás, azt még nem tudni. A kormány a bankokkal közösen gondolkodik azon, hogy folytatni kellene december 31. után is a moratóriumot, ha nem áll helyre a gazdaság. A konkrétumokról még nincs hír, elképzelhető, hogy a bankok saját hatáskörben dönthetik majd el, mely ügyfeleiknél függesztik fel januártól a törlesztést. Lehetséges, hogy emiatt a hosszabbítás nem is automatikus lesz, hanem kérvényezni kell majd.

A kutatás szerint az emberek több mint felének (52%) nincs hitele. Akiknek van hitele, azok több mint kétharmada nyilatkozott úgy, hogy nem érinti a moratórium, most is fizeti a tartozását, és ez így is marad. 12 százalék bent maradt a moratóriumban, és ott is kíván maradni jövőre is, emellett a lakosság 3 százaléka fontolgatja, hogy az idén ugyan még törleszt, jövőre viszont élne a halasztás lehetőségével. Vagyis a hitellel rendelkezők harmada örülne neki, ha jövőre is folytatódna a moratórium.

Kiemelt kép: Kummer János / 24.hu