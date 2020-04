Mintha az elmúlt tíz év összes hitelfelvevője egyszerre akarna ügyet intézni a bankokban

Rengetegen tovább törlesztenének azok is, akik több hitellel rendelkeznek

Fizetési moratórium a hitelkártyákra is

Valóságos ügyfélroham indult el azután, hogy a kormány hiteltörlesztési moratóriumot hirdetett az év végéig. Több banknál is jelezték, hogy leterheltek a telefonos ügyfélszolgálatok és a fiókok ügyintézői is. Így érzékeltette a helyzetet lapunknak egy banki dolgozó:

Olyan, mintha az elmúlt 10 év szinte összes hitelfelvevője egyszerre akarná felhívni a call centert vagy bemenni a bankba ügyet intézni.

A bankok igyekeznek online platformra terelni az ügyintézést, váltakozó eredménnyel.

Aki élni akar a moratórium lehetőségével, annak nincs teendője, automatikusan felfüggesztik a törlesztését.

Aki folytatni akarja a törlesztést, annak nyilatkoznia kell, hogy tovább fizethessen. A nyilatkozattételhez a bankok online felületeiket ajánlják, illetve az internetbankjaikat.

Elméletileg utóbbiak vannak kevesebben, a Magyar Nemzeti Bank előzetesen úgy becsülte, hogy a lakossági hitellel rendelkezők 80 százaléka él majd a moratóriummal. Ám még így is óriási a roham – néhány bankot megkérdeztünk a tapasztalatairól, és begyűjtöttük, hol milyen segítség érhető el az otthoni ügyintézéshez.

OTP: több mint egymillió ügyfelet érint a moratórium

A legnagyobb lakossági banknál egymilliónál is több ügyfelet érint a moratórium. Az OTP-nél arról számoltak be, hogy nagyon sokan keresik fel fiókhálózatukat vagy telefonos ügyfélszolgálatukat, ezért hosszabb várakozási idővel kell számolni. A nyilatkozatok alapján úgy becsülik, hogy körülbelül 30 százalék lehet azok aránya, akik most nem veszik igénybe a fizetési haladékot.

A moratóriummal kapcsolatos megszaporodott ügyintézés kezelésére és koordinálására szakértői csoport alakult az OTP-nél. Vannak ugyanis olyan részletek, amiket az átlagügyfél nem vesz észre a rendeletdömpingben. Például kevéssé köztudott, hogy a moratórium a lakástakarék-pénztárakat és a lízingeket is érinti, nem csak a különböző hitelek törlesztéseit állítja le a bank, ha eddig az beszedéssel ment.

Az OTP egyébként a moratóriummal kapcsolatos minden fontos információt megoszt honlapján, amely folyamatosan frissül. A speciális esetek, például a hitelkártyákkal kapcsolatos tudnivalók miatt érdemes a gyakran feltett kérdéseket, illetve a külön hitelkártyakérdésekkel foglalkozó aloldalon is böngészni.

Elsősorban a netbankos nyilatkozatleadást ajánlják, de a honlapon keresztül is kitölthető a dokumentum, igaz, az utóbbi feldolgozása némileg több időt vesz igénybe. Nemcsak a gyorsaság, hanem a járványhelyzet miatt is érdemes elsősorban az online csatornákat használni. Az internetbankon keresztül például ellenőrizhetik az ügyfelek a bankszámláik, folyószámla-hitelkeretük és hitelkártyaszámláik forgalmát, egyenlegét, az előjegyzett és sikeresen kiegyenlített kamatdíj- és egyéb fizetési kötelezettségeiket is.

Erste: a vállalati ügyfeleket külön segítik

Az Erste Bank és az Erste Lakástakarék is leállította a törlesztőrészletek beszedését. A fizetés felfüggesztése náluk is minden ügyfélre automatikusan vonatkozik, amennyiben másként nem rendelkeznek. Aki pedig a veszélyhelyzet ellenére az eredeti feltételekkel szeretne tovább törleszteni, nyilatkozhat, de a jövőben vissza is vonhatja nyilatkozatát – hívták fel figyelmünket.

Személyi kölcsönnel, jelzáloghitellel, babaváróhitellel, lakástakarékos jelzáloghitellel, hitelkártyával, folyószámla-hitelkerettel, munkáltatói kölcsönnel, valamint lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleik a netbankban, telebankon keresztül, bankfiókban, valamint tanácsadóiknál nyilatkozhatnak arról, ha nem akarják igénybe venni a törlesztési moratóriumot. Ők is kérik azonban ügyfeleiket, hogy a járványhelyzet miatt inkább a netbankot vagy a telefont válasszák. Arra azonban számítani kell, hogy telefonos ügyfélszolgálatukon az utóbbi időszakban megemelkedett az ügyfélhívások száma. Oldalukon (erstebank.hu) folyamatosan frissítik az információkat.

A hitelüket továbbra is törlesztő, illetve a moratórium lehetőségével élő ügyfelek aránya az Erste szerint még nem reprezentatív, mivel a különféle hiteltermékeknél és banki csatornákon eltérő időpontokban indult a nyilatkozattételi lehetőség. Várhatóan egy-másfél hét múlva lesznek pontosabb adatok a nyilatkozók számáról, arányáról.

Vállalati ügyfeleikkel az ügyfélmenedzserek személyre szabottan beszélték át, hogy az egyes ügyleteknél, hiteleknél milyen szempontokat érdemes figyelembe venni annak érdekében, hogy a cég a számára legkedvezőbb döntést tudja meghozni. Időben, a vállalkozás aktuális helyzetétől, kilátásaitól függően is változhat, hogy egy adott vállalkozásnak mely ügyletnél érdemes élni a moratóriummal, vagy tovább törleszteni, így ezen társaságok aránya is változhat.

K&H: 77 ezren inkább törlesztenek

A K&H Banknál április 7-ig több mint 77 ezer ügyfél jelezte, hogy a moratórium ellenére a továbbiakban is eredeti hitelszerződésének megfelelően kívánja törleszteni fennálló tartozását. Többféle módon lehet nyilatkozatot tenni:

e-bankon keresztül a hitelek menüpontban a „nyilatkozat törlesztési moratóriumról” blokkban lakáshitelnél, babaváró hitelnél, munkáltatói és személyi kölcsönnél, vagy az üzenetek menüpontban új üzenet küldésével minden egyéb hitelnél és kölcsönnél. Utóbbi esetben azt kérik, hogy az ügyfelek az üzenetben adják meg hitelazonosító számukat is.

Mobilbankon keresztül az üzenetek menüpontban új üzenet küldésével – szintén kéretik megadni a hitelazonosító számot is.

Mobilbankon keresztül beazonosított hívás indításával.

A távbank kollégáinál beazonosított telefonhíváson keresztül.

A moratóriummal kapcsolatos részleteket ezen a linken érhetik el ügyfeleik.

CIB: a lakossági hitelek 30 százalékát törlesztenék

Hitelekkel kapcsolatban általában három fizetési kötelezettség terheli az ügyfeleket adott futamidő alatt: tőketartozás, kamat és esetleges díjak. A CIB a moratórium kapcsán kiemelte, fontos látni, hogy:

a moratórium hatására az érintett hitelek futamideje jelentősen megnőhet, ezért akinek az anyagi helyzete nem indokolja, hogy éljen a törlesztési haladékkal, érdemes lehet a megszokottak szerint fizetnie hiteleit.

A moratórium miatt a tőketartozást nem lehet a moratórium ideje alatt nem teljesített kamat és esetleges díjak összegével megnövelni.

A moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot/díjakat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben meg kell fizetni;

ezt pedig úgy kell teljesíteni, hogy a moratórium lejárta után fizetendő havi törlesztőrészletek és a moratórium alatt keletkező kamat/díj összege együttesen nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összege, emiatt viszont a futamidő kitolódik: egyrészt a moratórium időszakával; másrészt a felhalmozódott kamat/díjak megfizetése miatt.



Ha kíváncsi, megéri-e élni a moratóriummal, ajánljuk ezt a cikkünk:

A banknál az elektronikus csatornaszerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek a nyilatkozatot megtehetik online, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton. A vállalati ügyfelek kapcsolattartójukon keresztül nyilatkozhatnak, vagy amennyiben rendelkeznek önálló cégjegyzővel, CIB24-en keresztül is. Lízinges ügyfelek a szükséges nyilatkozat kitöltésével e-mailben jelezhetik, ha a moratórium ellenére tovább fizetnének. Ha lízinges ügyfeleik továbbra is teljesítik az esedékes törlesztőrészleteiket/lízingdíjaikat átutalással vagy csekkes befizetéssel, azt ráutaló magatartásként értelmezik, és elfogadják fizetési kötelezettségük teljesítését, vagyis úgy veszik, hogy nem kívánnak élni a moratóriummal.

Náluk eddig a lakossági ügyfelek mintegy 30 százaléka jelezte, hogy továbbra is törlesztené hitelét, a vállalati hitelezettek körében pedig 20 százalék körüli volt az arány.

A Bank360 oldalán 16 bank nyilatkoztatási lehetőségeiről található összefoglaló.

