2,5 milliós ingyenpénz elektromos autóra, gyorsan elfogyott a keret

Néhány óra leforgása alatt több mint 1400 pályázati kérelmet adtak be az új elektromos autó vásárlását 2,5 millió forinttal támogató programra az IFKA oldalán – írja a Portfolio.hu.

A támogatás iránti érdeklődés még az Innovációs és Technológiai Minisztérium várakozásait is felülmúlta, néhány óra alatt összesen 4 milliárd forintnyi értékben érkeztek be pályázatok. A legnagyobb érdeklődést a taxisok mutatták: olyan sokan pályáztak, hogy azok összege már most megközelítette a számukra kiírt teljes 2 milliárd forintos keretet.