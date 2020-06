Olyan feltétel miatt utasították el a bértámogatást, amit nem is lehet igazolni a kérelemben

Budapest Főváros Kormányhivatalához adott be csökkentett munkaidős bértámogatás iránti kérelmet egy éttermet és cukrászdát üzemeltető vállalkozás. Kérelmüket április 30-án azzal utasította el a kormányhivatal, hogy

… nem nyert kellő bizonyítást az, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll…

Szerkesztőségünknél többen is jelezték, hogy hasonló elutasító határozatot kaptak. Amit az érintettek, de még könyvelőik sem értenek.

Az elutasítás indoklása azért volt meglepő a számukra, mert a beadandó kérelemben nem szerepel olyan rubrika, szövegrész, csatolandó melléklet, amelyen keresztül a vállalkozás bizonyíthatná, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdaságilag közvetlen és szoros összefüggésben áll a veszélyhelyzettel.

Először, az április 16-tól beadható kérelemben ugyan valóban fel kellett tüntetni, hogy „milyen gazdasági körülmények tették szükségessé a munkaidő csökkentést, amelyek szoros összefüggésben vannak a veszélyhelyzettel”, ezt pedig részletezni is kellett, azonban amikor pár napra rá lazítottak a bértámogatás feltétételein, a kérelmet is megújították április 26-tól, és abban már nem szerepel ilyesmi. A lazításról szóló rendelet szerint pedig az új szabályokat a már folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kellett.

Márpedig ha a beadandó kérelemben nincs lehetőség a veszélyhelyzet és a munkaidőcsökkentés szoros összefüggésének bizonyításra, hogyan tudna megfelelni a vállalkozás ennek a bizonyítási feltételnek?

Megnéztük a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán,

de a tájékoztatóban nem írnak erről a témáról,

viszont a hirdetményben szerepel, hogy a munkaadó kijelenti, a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlenül összefügg.

A kérelemnek pedig van egy pontja, mely szerint a munkáltató és a munkavállaló is nyilatkozik, hogy a hirdetményt megismerte, elfogadta és a kormányrendelet feltételeinek megfelel.

Ha tehát ezt a munkáltató bepipálja, akkor tulajdonképpen kijelenti, hogy minden feltételnek megfelel, annak is, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben csökkentette a munkaidőt. Miért hiányolja akkor a kormányhivatal a bizonyítást?

Bő két hete a BFKH-nak is jeleztük, tudomásunkra jutott, hogy a bizonyítás hiánya miatt utasítottak el kérelmeket, próbáltuk megtudni, szerintük jogos volt-e az elutasítás, és ha igen, miért. Arra is kíváncsiak lettünk volna, vajon hány vállalkozás bértámogatási kérelmét utasították el hasonló indokkal, azonban választ azóta sem kaptunk.

Persze mondhatnánk erre azt, ha a hivatal tévedett, tessék megfellebbezni. Csakhogy a kormányrendelet szerint az elutasított csökkentett munkaidős bértámogatási döntéseket nem lehet megfellebbezni – ez a határozatokban is szerepel. A vállalkozások legfeljebb annyit tehetnek, hogy még egyszer beadják a kérelmet, hátha másodjára nem kérnek rajtuk számon olyasmit, ami nem is szerepel a kérelemben.

Egyik könyvelő mesélte, ő így tesz, csak hát egy hónapnyi bértámogatást így elbuktak a dolgozók.

Kiemelt kép: Dolgozók az autóipari beszállító DENSO Gyártó Magyarország Kft. székesfehérvári üzemében 2020. május 22-én. Ezen a napon Palkovics László innovációs és technológiai miniszter munkahelyvédelmi bértámogatói okiratot adott át a kft.-nek. MTI/Vasvári Tamás