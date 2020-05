Szinte ingyen lehet felvenni minimálbéres dolgozókat a kormány legújabb bértámogatásával

Új, ezúttal munkahelyteremtést ösztönző bértámogatást indított a kormány május 18-án. Becslések szerint eddig már több mint 120 ezer ember veszítette el az állását, ezt nem tudták megakadályozni az intézkedésekkel, és most arra kaphatnak vissza nem térítendő támogatást a munkáltatók, ha bővítik a létszámukat.

A munkahelyteremtő bértámogatás legfeljebb havi 200 ezer forint lehet, ami gálánsan hangzik az eddigi ajánlatokhoz képest, hiszen a csökkentett munkaidős támogatás nem haladhatja meg a havi 112 ezer forintot. A bejelentett számok alapján azonban úgy tűnik, a kormány elsősorban minimálbéresek felvételét támogatná.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Bodó Sándor azt mondta, 70 ezer embert állítanának munkába. Hat hónappal, és a maximális támogatással számolva ez 84 milliárd forint kiadást jelent. Az államtitkár 80 milliárd forintos keretösszegről beszélt. Ez két dolgot jelenthet: Bodó kerekített, vagy az átlagos támogatási összeg 190 476 forint lesz.

Ez az összeg bruttó 162 107 forintos fizetésnél jön ki, ami alig több, mint a 161 ezer forintos minimálbér. Ez az átlag úgy lehetséges, ha a kormány arra számít, hogy a támogatott munkavállalók zöme, tízből mintegy 8 újonnan felvett dolgozó minimálbéres lesz.

1,2 millió forint támogatás 6 hónapra

A 200 ezer forintos támogatás a bruttó bérre és a munkáltató által fizetett jelenleg 17,5 százalékos (júliustól 15,5 százalékos) szociális hozzájárulási adóra vonatkozik. Azaz a bérköltségből egyedül a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulásra nem vehető igénybe a támogatás.

A maximális, havi 200 ezer forintos támogatásból majdnem ingyen foglalkoztatható egy minimálbéres dolgozó, vagy annál egy kicsivel többet kereső munkatárs, hat hónapig, ha a munkaadó vállalja, hogy még további három hónapig támogatás nélkül is megtartja őt.

Ha bruttó 170 ezer forintnál több bért kell fizetnie, akkor már nem lesz „szinte ingyenes” a foglalkoztatás, de a hat havi, összesen 1,2 millió forintos bértámogatás még így is elég vonzó.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldalán lévő hirdetmény szerint a támogatás igénybe vehető olyan személyekre is, akikre szociális hozzájárulási adó kedvezményt vehet igénybe a munkáltató. A munkahelyteremtési támogatás egyébként csak a ténylegesen megfizetett adóra igényelhető. Viszont emiatt egy szocho-kedvezményes dolgozónál kicsit magasabb támogatott bér is beleférhet azzal, hogy a támogatás összességében nem lehet több, mint a bérköltség. A szocho-kedvezménynek akkor lesz még jelentősége, ha letelt a hat hónap, mert a szocho-kedvezmények jellemzően ennél hosszabb időszakra szólnak.

Csak létszámbővítésre

A támogatás csak létszámbővítésre vehető igénybe, a hat havi átlaglétszám feletti új munkavállalókra. Viszont ha a veszélyhelyzet alatt küldtek el embert, azzal csökkenthető az átlaglétszám. Ha a cég hat hónapon belül nem a veszélyhelyzet miatt küldött el embert, akkor nem kaphat támogatást. Hogy mi számít létszámbővítésnek, ahhoz van útmutató is.

A munkáltató eleve megjelölheti, hogy kit szeretne felvenni, de választhatja azt a megoldást is, hogy munkaerőigényt jelent be az területileg illetékes munkaügyi hatóságnál, hogy felvenne embert. Nem találtunk arra vonatkozó tiltást, hogy a korábban kirúgott embereket ne lehetne támogatással visszavenni. Kérdeztük a minisztériumot is erről, de választ nem kaptunk. Ha valóban nincs akadálya, akkor az jelentős segítség a bajba került cégeknek, hogy visszacsábítsák dolgozóikat.

Frissen alapított cég is igényelheti a kedvezményt

A bértámogatáshoz feltétel, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása, adótartozása (ha időközben lesz, visszatartják tőle a támogatási összeget), rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie, és nem folyhat ellene csődeljárás, felszámolás, végelszámolás sem. Ezeket a körülményeket ellenőrizhetik is.

A csatolandó mellékletek listájából derül ki, hogy akár frissen alapított cégre is igényelhető a támogatás, ha benyújtották már a cégbejegyzés iránti kérelmet, sőt adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó is kaphat támogatást. De minimis támogatásról van szó, így a mezőgazdasági, halászati, teherfuvarozási és export tevékenységgel összefüggő létszámbővítést nem támogatják.

Az igényt a megyei, járási hivatalokhoz kell beadni, és úgy tűnik, arra számítanak, hogy az ügyintézés nem lesz túl gördülékeny. Azon túl ugyanis, hogy valaki elektronikusan, vagy papíron beadja a támogatás igénylését, javasolják, hogy az ügyintézés segítése, gyorsítása érdekében még emailen is küldje be. Hogy a támogatási igény meddig lehet nyújtani, azt egyelőre nem határozták meg, és ügyintézési határidőre sem utalnak.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu