Új poggyászosztályozó csarnok épül a Liszt Ferenc Repülőtéren

A Budapest Airport még tavaly év végén döntött úgy, hogy a megnövekedett utasforgalom hatékonyabb kiszolgálása érdekében kibővíti a repülőtéri poggyászosztályozó rendszer kapacitásait. Az építkezés még a járvány széles körű elterjedése előtt, 2020 februárjában elkezdődött, és nyárra be is fejeződik. Az új poggyászkezelő csarnok megépítésével nagyobb területen, a legmodernebb technológia segítségével végezhető az induló utasok poggyászainak átvilágítása.

A jelenlegi, a SkyCourt utasforgalmi területei alatt működő poggyászosztályozó terület kapacitásait 50 százalékkal növeli meg az a mintegy 2000 négyzetméteres épület, amely a légi oldalon, közvetlenül a 2. Terminál központi csarnoka előtt kap helyet. A formatervezett, a SkyCourt dizájnjához illeszkedő létesítményt úgy alakítja ki a Budapest Airport, hogy az szükség esetén tovább bővíthető, de a rendelkezésre álló repülőgép-kiszolgáló kapacitásokat – állóhelyeket és üzemi területeket – nem befolyásolja.

A Budapest Airport az új csarnok építésével párhuzamosan a csomagrendszer átvilágító berendezéseit is a jelenleg elérhető legjobb eszközökre, az Európai Uniós irányelvek szerinti „Standard 3” megfelelésű átvilágító berendezésekre cseréli. A komputertomográfia (CT) elven működő, nagy kapacitású gépek képesek lesznek az átvilágított poggyászok tartalmát háromdimenzióban ábrázolni, ami még precízebb biztonsági ellenőrzést tesz lehetővé.

Az új berendezések telepítése és a járvány előtt folyamatosan növekvő forgalom szükségessé tette a poggyászkezelő terület bővítését.

Úgy érzik, jó úton haladnak

Dr. Rolf Schnitzler, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatója az új poggyászosztályozó csarnok építése kapcsán kifejtette, hogy egy hétszeres Skytrax-díjas repülőtér számára mindennél fontosabb a kiváló utasélmény megteremtése, amelyhez a gördülékeny, legmodernebb csomagkezelés is hozzátartozik. Hangsúlyozta, bár a koronavírus-járvány jelenleg nagyon komoly kihívások elé állítja a repülőtér üzemeltetőjét, bizonyos fejlesztések nem állhatnak meg, hiszen az élet előbb-utóbb visszatér a repülőtérre, és az utasokat egy folyamatosan fejlődő repülőtér várja vissza.

Az új épület a nyári szezonra készül el, szeptember végétől pedig már az új átvilágító berendezések segítségével végzik a poggyászok átvilágítását.

A Budapest Airport számára a fejlesztések során elsődleges szempont, hogy a legmagasabb biztonsági színvonal mellett utasbarát környezetet teremtsen. A tavalyi évben jelentősen felgyorsult és kiszámíthatóbbá vált a biztonsági ellenőrzés folyamata, az utasok pedig már az elektronikai eszközöket is a kézipoggyászban tarthatják az ellenőrzés alkalmával; ez az újítás Kelet-Közép Európában elsőként a budapesti repülőtéren vált elérhetővé.2019-ben a várakozási idő a forgalmasabb időszakokban is 15 perc alá csökkent, ami nemzetközi viszonylatban is rövidnek számít. A tavalyi két új biztonsági ellenőrző pont kialakítása után idén januárban két újabb ellenőrzőpont kiépítését kezdte meg a Budapest Airport, amelyekkel összesen 18-ra nő a biztonsági folyosók száma a repülőtéren.

Kiemelt kép: látványterv. Forrás: Budapest Airport.