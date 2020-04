Adókönnyítésekről döntött a kormány

Eddig csak kormányzati bejelentésekből körvonalazódtak a gazdaságvédelmi akcióterv adózási könnyítései, a kedden este megjelent rendeletbe ennél kicsit több is került.

Kitoltak számos adózási határidőt

Könnyített a kormány az adófizetési kötelezettségek teljesítésénél, 2020. szeptember 30-ig kitolva az adóbevallási és adófizetési/adóelőleg-bevallási kötelezettséget a következő adónemeknél:

társasági adó,

kisvállalati adó (kiva),

energiaellátók jövedelemadója,

iparűzési adó,

innovációs járulék.

Ezen közterheknél az előleg megállapításnál mérséklést is lehet kérni szeptember 30. előtt, ha már látja az adózó, hogy a 2020. évi adója, járuléka (az árbevétel-csökkenés miatt) nem fogja elérni az utolsó előlegbevallás alapján számított közterhet.

Azon társaságok, amelyeknek május 22. és szeptember 30. között kellene leadniuk az éves beszámolójukat, szintén szeptember 30-ig kapnak haladékot.

Csökken a SZÉP-kártya adóterhe, nőhet a juttatás összege

Ahogy már beharangozták, a Széchenyi pihenőkártyánál felemelték a béren kívüli juttatásnak megfelelő kedvezményes adózású keretösszeget:

költségvetési szerveknél 2020-ra évi 200 ezer forintról 400 ezer forintra,

más munkáltatóknál évi 450 ezer forintról 800 ezer forintra.

Ezzel párhuzamosan az egyes alszámlákra is az eddiginél többet tölthetnek fel a munkáltatók béren kívüli juttatásként:

szálláshelyre az eddigi évi 225 ezer forint helyett legfeljebb évi 400 ezer forintot,

vendéglátásra évi 150 ezer forint helyett maximum évi 265 ezer forintot,

szabadidőre évi 75 ezer forint helyett legfeljebb évi 135 ezer forintot.

Ezen kívül döntöttek arról is, hogy bő egy hónapig a SZÉP-kártyás béren kívüli juttatásokat nem terheli a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó, azaz csak a 15 százalékos szja-t kell utánuk megfizetni. Az adókönnyítés a 2020. május 22. és június 30. között adott juttatásokra él csak.

Felfüggesztették az idegenforgalmi-adó megfizetését

Az előzetes bejelentés szerint felfüggesztették az idegenforgalmiadó-fizetési kötelezettséget is – május 26-tól, 2020 december 31-ig. Ebben az időszakban nem kell beszedni a szállást bérlő vendégektől az adót és nem is kell megfizetni. Viszont a be nem szedett adóról bevallást kell készíteniük a szállásadóknak, ami alapján az önkormányzatok vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelhetnek, negyedévente.

Cserébe a veszélyhelyzet végéig, de legkésőbb 2020. december 31-ig a települések nem kaphatnak üdülőhelyi támogatást. A 2020-as év elejétől május 26-ig pedig a támogatás időarányosan jár.

Pótlékmentes részletfizetést, adóelengedést lehet kérni a NAV-tól

Május 22-től a megbízható adózói státust nem lehet megszüntetni a veszélyhelyzet + 30 napig, többek között akkor sem, ha az adózó megsértette az adókötelezettséget, adókülönbözetet állapítottak meg nála vagy végrehajtás merült fel. A kockázatos adózói besorolásnál, illetve a nagy összegű adótartozásúak listájának közlésekor pedig a NAV nem fogja figyelembe venni a veszélyhelyzet + 30 nap alatt megállapított adókülönbözetet.

Az addigi adófizetési könnyítéseken túl

legfeljebb 5 millió forintos adóra egy alkalommal maximum 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást, vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést lehet kérni a NAV-tól a veszélyhelyzet + 30 napig, ha a fizetési nehézség a veszélyhelyzet miatt állt fenn.

Újdonság, hogy nem természetes személyek is kaphatnak adómérséklést a veszélyhelyzet + 30 napig, ha kérik – legfeljebb 1 alkalommal, egy adónemre, kizárólag akkor, ha ellehetetlenült a veszélyhelyzet miatt a vállalkozó tevékenysége. A mérséklés maximum 20 százalékos lehet, de nem több mint 5 millió forint.

Könnyebbség a fuvarozóknak, automatásoknak, pénztárgépeseknek

Jelentős könnyebbség lehet a fuvarozóknak, hogy mentesítik őket az EKÁER-rendelet szerinti kockázati biztosíték megfizetése alól, és a korábban már befizetett biztosítékokat is haladéktalanul, hivatalból visszautalja a NAV a vállalkozóknak. Továbbá az útszakasz-mentesítési engedélyek mindenképpen érvényesek maradnak a veszélyhelyzet végéig.

El kell tekinteni a pénztárgépeknél és az automaták AFE-egységeinél az éves kötelező felülvizsgálati kötelezettségtől is, ha az a veszélyhelyzet ideje alatt lenne esedékes – utána 120 napig kell ezeket megejteni majd.

Fizetetlen szabadság alatt nem a dolgozónak kell fizetnie a járulékot

Rendelkeztek arról is, hogy a veszélyhelyzet alatt fizetetlen szabadságon lévő dolgozónak nem kell megfizetnie a egészségügyi szolgáltatási járulék napi 257 forintját (havi 7710 forint) maga után, hogy legyen egészségbiztosítása. Hanem a munkáltatójára hárul a járulékfizetési kötelezettség. Kérelemre a munkáltató haladékot is kaphat a járulékfizetésre, a veszélyhelyzet + 60. napig.

Júliustól csökken a szocho

Ahogy korábban ígérték, júliustól 2 százalékkal csökken a szociális hozzájárulási adó, azaz 17,5 százalékkal helyett 15,5 százalékra mérséklődik.

Ezzel párhuzamosan 15,5 százalék lesz a kifizetői ekho is, a kisvállalati adó (kiva) 12 százalékról 11 százalékra mérséklődik. A főállású katásoknál emelkedik a tb-alap, havi 50 ezer forint tételes adó megfizetése mellett havi 102 ezer forintra, havi 75 ezer forint kataadó mellett pedig 170 ezer forintra.

Továbbá ha a magánszemélynek szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a jövedelme után, akkor júliustól már nem a jövedelem 85, hanem 87 százaléka után kell megfizetni a szochót.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu