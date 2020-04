Az az üzletlánc, amely nem kapcsol gyorsan, a tavalyi, óriási forgalma után fizet különadót

A 2020. 04. 14-i Magyar Közlönyben jelent meg az új kiskereskedelmi különadóról szóló rendelet, amely amiatt, mert a tavalyi forgalmat tekinti az adóelőleg alapjának, számos e területen működő cégnél jelentős felül adóztatást eredményezhet – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója. A kormány lényegében leporolta a 2010-es ágazati különadó törvényt, az adó tárgya, mértéke és progresszivitása is megegyezik a 10 évvel ezelőttivel.

(A különadót amúgy a benzinkutakra is kivetik, megadóztatják őket.)

A különadó most is a kiskereskedelmi tevékenységet végző cégeket érinti, azonban immár független az értékesítés módjától, így a hazai és az itthon tevékenykedő külföldi netes kereskedőkre, az online értékesítésekből származó bevételekre is vonatkozik.

Az adót ismét sávosan, árbevételtől függő progresszív formában vezetik be, így elsősorban a nagyvállalatokat sújtja. Mértékét az ezt megelőző, beszámolóval lezárt üzleti év (2018 vagy 2019) árbevétele alapján kell kiszámítani, a sávhatárok és százalékok megegyeznek a 2010-es mértékekkel: 500 millió forintos árbevételig 0 forint, 500 millió és 30 milliárd forint között az árbevétel 0,1 százaléka, 30-100 milliárd forint között az árbevétel 0,4 százaléka, 100 milliárd forintot felett az árbevétel 2,5 százaléka.

2020 május 31-én kell az egész évre vonatkozó előlegbevallást benyújtani, és az első havi adóelőleget befizetni.

Azok számára, akik adott hónapra számított forgalma 40 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest egy speciális, adóelőleg-mérséklési rendelkezés lehetővé teszi az adócsökkentést, ezt azonban külön kell kérelmezni.

Vagyis ez a jogszabály is azonnali adótervezést igényel, hogy ahol ez szükséges, azonnal be tudják nyújtani a méltányossági kérelmet.