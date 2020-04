Mfor: Budapesten belül már átirányítják az egészségügyi dolgozókat

Az Mfor értesülései szerint Budapesten belül már kötelező jelleggel átirányítják az ápolókat és orvosokat a koronavírusos betegek ellátására. A hírportál birtokába került dokumentum alapján április 9-én elkezdődött az egészségügyi szakdolgozók kirendelése.

A hírportál azt írja, hogy az egyik önkormányzati rendelőintézetből irányítottak át ápolókat, szakdolgozókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, ahol már fel is vették a munkát és kaptak védőfelszerelést. A feladatuk a Pesti úti idősotthonból érkező betegek ápolása. A lap úgy tudja, hogy minden átirányított szakdolgozó megjelent az intézetbe. Az Mfor szerint nem egyedi esetről van szó, hanem több kerületből is vezényeltek át orvosokat, ápolókat. Ezen kívül folyamatos a toborzás, amely kötelező jellegű. Ugyan egyelőre csak a budapesti esetekről tudnak, de országos szinten is működhet már – írják.

Az egészségügyi válsághelyzetről szóló 2013-as kormányrendelet alapján „A kirendelést az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában résztvevő fekvőbeteg-szakellátó intézmény részére az intézmény vezetője, az időszakosan működő gyógyintézetbe az annak telepítésére kijelölt intézmény vezetője igényli a megyei kormányhivataltól. A megyei kormányhivatal dönt a kirendelés szükségességéről és az általa meghatározott egészségügyi intézmény vezetőjét kötelezi a kirendelés végrehajtására”.

A kirendelés addig tart, amíg az egészségügyi válsághelyzet miatti egészségügyi ellátást végző egészségügyi intézmény csak a hozzá kirendelt egészségügyi dolgozók közreműködésével képes ellátni a többletfeladatait, illetve amíg indokolt az időszakosan működő gyógyintézet működtetése. Az Mfor ugyanakkor hozzáteszi, hogy nem rendelhető ki olyan személy, akinek 3 évesnél fiatalabb gyereke van, aki egyedül nevelei a 16 évesnél fiatalabb gyerekét, hozzátartozója tartós gondozást igényel vagy ha minimum 50 százalékos rokkantsági szintje van.

