Munkaerőhiány miatt nem jött egy hétig a postás

Pest megyei olvasónktól értesültünk róla, hogy egy hétig nem működött a körzetükben a postai kézbesítés. A múlt héten szabadságon volt a postás, és mivel a munkaerőhiány miatt egyáltalán nem volt helyettesítője, így elmaradt a szokásos kézbesítés. Hiába telefonált be a postára, hogy érdeklődjön, a telefont sem vette fel senki. Az előfizetett napilapját kétnaponta esténként vitték ki neki – ekkor kapta meg az aznapi meg az előző napi újságot. A jó hír, hogy azóta már visszajött a postás a szabadságról, így jön az újság is, érkeznek a levelek, és hamarosan a rezsiutalványokat is kézbesíti majd az egyhetes kimaradást behozni igyekvő kézbesítő.

Más körzetből kaptunk olyan jelzést, hogy nem gond a helytettesítés, megint máshonnan, hogy nagyon is. Utóbbi helyen nem tudnak tervezni a dolgozók a szabadsággal, illetve nem tudják kivenni a nekik járó napokat a munkaerőhiány miatt.

A Magyar Posta érdeklődésünkre nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy akár a szolgáltatás is kimaradhat, ha szabadságra megy a postás. Azt írták, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a küldemények kézbesítése időben megtörténjen minden településen. A társaságnál vannak olyan területek, illetve szakmakörök, amelyeket jobban sújt a munkaerőhiány – ismerték el. A Posta folyamatos toborzással, hirdetésekkel próbálja mielőbb az üres állásokat betölteni.

Hogy hány ember hiányzik jelenleg a postától, milyen munkakörökben van a legnagyobb hiány, mennyire veszélyezteti ez a szolgáltatás teljesítését, arra nem tértek ki.

Februárban a szakszervezet már megkongatta a vészharangot:

Kiemelt kép: Vajda János / 24.hu