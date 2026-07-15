Gyorsan sokat: a meglepő hiba, amivel ronthatunk az aranyér tünetein (x)

A halogatás árnyoldalairól talán kevésbé kell meggyőznünk bárkit is. A józan paraszti ész szerint a „minél korábban csípjük el, annál könnyebb kezelni” erre a betegségre is igaz. Nem érdemes homokba dugott fejjel várni, hogy maguktól elmúljanak a tünetek, mert ha figyelmen kívül hagyjuk a korai tüneteket, akkor kezelés nélkül csak rosszabb lesz a helyzet: előbb-utóbb megjelennek a kívülre kerülő, kidudorodó csomók, a fájdalom idővel állandósulhat, és kényelmetlenné vagy egyenesen fájdalmassá is válhat az ülés. Ilyenkor már nem olyan egyszerű, és hosszabb ideig is tart a gyógyulás.

Mindent megtennénk, hogy jobb legyen

A másik döntés érthetőbbnek tűnik. Vessünk hát be mindent a kellemetlen panaszok enyhítéséért! Jöhet az alapos végbéltisztítás, agresszív tisztálkodószerek alkalmazása, aztán a vécépapír plusz nedves törlőkendő kombó, hogy a terület higiénikusan tiszta legyen. És végül kerüljön ennek a tetejére egy jó vastag „végbélkenőcs-pakolás”, mert a több az nyilván jobban is hat. Ezt a rossz példát kérjük, senki se próbálja ki, mert az ellenkező hatást érheti el vele. A különböző tisztító, ápoló vagy gyógyhatású termékek túlzásba vitt alkalmazása általában még az egészséges hámfelszínt is tönkreteszi, az aranyérbetegséget pedig komolyan képes súlyosbítani.

A jó szándék mögött rejlő csapda

Ez a fajta türelmetlenség ugyanis hatalmas terhet ró a szervezetre. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen készítményt választunk a tünetenyhítésre, mert a végbéltájék egy rendkívül érzékeny terület. Ha a sérült, aranyeres szöveteket túlbuzgó tisztálkodással, dörzsöléssel, különféle kemikáliákkal tovább terheljük, az akár meg is bonthatja a bőr természetes védőrétegét, száríthatja, irritálja a nyálkahártyát. A vastag kenőcsréteg alatt pedig befülled, bepállik, felpuhul a bőr, ekcéma alakulhat ki, és még kevésé tud ellenállni a baktériumoknak vagy az egyéb külső behatásoknak. Mindez nemhogy nem segíti a gyógyulást, de akár fokozhatja is a problémát.

A regenerációhoz idő kell

A gyógyulás pedig – az általános tévhittel ellentétben -, nem a tünetek megszűnésével ér véget. A sérülés, gyulladás után megviselt szöveteknek az akut fázis után további idő és célzott támogatás kell a regenerálódáshoz, a feszességük, rugalmasságuk visszaszerzéséhez. Ebben segíthet a bőrápolásból már jól ismert hialuronsav. Ez az anyag ugyanis képes saját súlyának többszörösét megkötni vízből, ezáltal intenzíven hidratálja a kiszáradt, irritált nyálkahártyát. Felgyorsítja a szövetek természetes regenerációs folyamatait, csillapítja a feszülő érzést, és segít visszaállítani a bőr rugalmasságát – mindezt anélkül, hogy feleslegesen megterhelné a szervezetet.

Kíméletes és tudatos gondoskodás a Proktis-M termékcsaláddal

Ha kíméletesen szeretnénk gondoskodni magunkról, és nemcsak a tünetenyhítés a cél, hanem a regenerációhoz is támogatást nyújtanánk a szervezetünknek, a patikában vény nélkül kapható Proktis-M termékcsalád segíthet ebben. A Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs hialuronsavat tartalmaznak, amely klinikailag igazoltan gyorsítja a sérült szövetek regenerálódását és gyorsítja a hámosodást. A termékcsalád további gyógynövényi összetevői gyulladáscsökkentő és regeneráló tulajdonságaikról ismertek. A Proktis-M végbélkúp belső, a Proktis-M plus végbélkenőcs külső és belső aranyér esetén egyaránt alkalmazható.

Az aranyérbetegség esetén a segítségkérés halogatása ugyanolyan káros lehet, mint a túlzásba vitt kezelési módszerek. Érdemes felismerni már a korai tüneteit, mert minél korábban kezdjük el kezelni, annál egyszerűbben szabadulhatunk meg tőle.

Patikában kapható gyógyászati segédeszközök / Fotó: Phytotec Hungária Bt.