A pályán viking, az interneten bohóc – hogyan lett Erling Haaland a vb legnagyobb sztárja?

Norvégia szombaton 2–1-es vereséget szenvedett Angliától a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, így búcsúzott a tornától. A kiesés ellenére a norvég válogatott gólkirálya, Erling Haaland lett a torna egyik legnagyobb sztárja – nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye (hazája férfi válogatottját közel három évtized után először juttatta ki a vb-re, ahol szombatig négy mérkőzésen hét gólt szerzett), hanem az internetet elárasztó mémek és a köré épült rajongói kultusz miatt is. Nevét azok is megjegyezték, akik egyáltalán nem követik a focit.

És hogy mivel érte ezt el a Manchester City 25 éves góllövője?

Játékstílusán túl – melyet az elsöprő fizikum, a kivételes sebesség és a kíméletlen gólerősség kombinációja határoz meg – szokatlanul közvetlen közösségimédia-jelenlétével, a rajongókkal való ironikus kommunikációjával, és azzal, hogy látszólag teljesen hidegen hagyja saját státusza a sportvilágban. Világklasszis sportolóként is gond nélkül vállalja, hogy nevetség tárgya legyen, és nem próbál mindenáron a klasszikus értelemben vett menő futballistának, tökéletes sportembernek látszani.

Filter nélkül

A topsportolók közösségimédia-oldalain általában gondosan megkomponált posztok tárulnak az érdeklődők szeme elé – Haaland esetében ennek pontosan az ellenkezőjét látjuk. Úgy tűnik, a norvég csatár nem kapott médiatréninget (vagy teljességgel figyelmen kívül hagyta a profi PR-szakemberek tanácsait) és a mai napig saját maga kezeli kissé kaotikus közösségi felületeit, ahol kénye-kedve szerint dokumentálja élete történéseit.

Így tett a világbajnokság alatt is: