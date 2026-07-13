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Élet-Stílus foci vb 2026

A pályán viking, az interneten bohóc – hogyan lett Erling Haaland a vb legnagyobb sztárja?

Julian Finney - FIFA / FIFA via Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 13. 19:58
Julian Finney - FIFA / FIFA via Getty Images
Focilabdával alszik, Birkin-táskákat gyűjt, ignorálja világhírű színészek vacsorameghívását, és Kínában jelenleg nincsen nála nagyobb sztár. Erling Haaland, a 195 centis, lobogó szőke hajkoronával rendelkező norvég csodacsatár nem csak viking harcosokat idéző termetével és tehetségével emelkedik ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mezőnyéből. Esetében a zord külső mókás személyiséget takar, és ennek a furcsa kettősségnek köszönhetően az elmúlt hetekben a pályán kívül is az internet egyik legnagyobb kedvencévé vált.

Norvégia szombaton 2–1-es vereséget szenvedett Angliától a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, így búcsúzott a tornától. A kiesés ellenére a norvég válogatott gólkirálya, Erling Haaland lett a torna egyik legnagyobb sztárja – nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye (hazája férfi válogatottját közel három évtized után először juttatta ki a vb-re, ahol szombatig négy mérkőzésen hét gólt szerzett), hanem az internetet elárasztó mémek és a köré épült rajongói kultusz miatt is. Nevét azok is megjegyezték, akik egyáltalán nem követik a focit.

És hogy mivel érte ezt el a Manchester City 25 éves góllövője?

Játékstílusán túl – melyet az elsöprő fizikum, a kivételes sebesség és a kíméletlen gólerősség kombinációja határoz meg – szokatlanul közvetlen közösségimédia-jelenlétével, a rajongókkal való ironikus kommunikációjával, és azzal, hogy látszólag teljesen hidegen hagyja saját státusza a sportvilágban. Világklasszis sportolóként is gond nélkül vállalja, hogy nevetség tárgya legyen, és nem próbál mindenáron a klasszikus értelemben vett menő futballistának, tökéletes sportembernek látszani.

Filter nélkül

A topsportolók közösségimédia-oldalain általában gondosan megkomponált posztok tárulnak az érdeklődők szeme elé – Haaland esetében ennek pontosan az ellenkezőjét látjuk. Úgy tűnik, a norvég csatár nem kapott médiatréninget (vagy teljességgel figyelmen kívül hagyta a profi PR-szakemberek tanácsait) és a mai napig saját maga kezeli kissé kaotikus közösségi felületeit, ahol kénye-kedve szerint dokumentálja élete történéseit.

Így tett a világbajnokság alatt is:

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Hogy tett szert alatt a vb alatt 22 millió új Insta-követőre?
  • Miért hagyta figyelmen kívül Tom Holland vacsorameghívását?
  • Miként alakult a Haaland-őrület Amerikában, majd Kínában?
  • Mi tűnik a csatár egyik legdrágább hobbijának?
  • És mi a legfőbb tanácsa a boldog élethez?
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