Wimbledoni sztár ajánlotta fel, hogy teniszezni tanítja György herceget és Sarolta hercegnőt

Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyermekei is ott voltak a wimbledoni férfi tenisz döntőn a lelátón, amelyre július 12-énkerült sor. A mérkőzés kezdete előtt bemutatták őket a brit tenisz feltörekvő sztárjának, Arthur Ferynek, aki idén először jutott be a verseny elődöntőjébe.

A Sky News által megosztott klipben hallható, ahogy Fery azt mondja Györgynek és Saroltának:

Ha valamikor labdázni akartok, az nagyszerű lenne.

Később úgy fogalmazott: