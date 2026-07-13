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Wimbledoni sztár ajánlotta fel, hogy teniszezni tanítja György herceget és Sarolta hercegnőt

Chris Jackson / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 13. 11:55
Chris Jackson / Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyermekei is ott voltak a wimbledoni férfi tenisz döntőn a lelátón, amelyre július 12-énkerült sor. A mérkőzés kezdete előtt bemutatták őket a brit tenisz feltörekvő sztárjának, Arthur Ferynek, aki idén először jutott be a verseny elődöntőjébe.

A Sky News által megosztott klipben hallható, ahogy Fery azt mondja Györgynek és Saroltának:

Ha valamikor labdázni akartok, az nagyszerű lenne.

Később úgy fogalmazott:

Tudom, hogy az egész család teniszrajongó, ezért azt mondtam a hercegnének, hogy ha a gyerekei valaha is teniszezni akarnak, akkor szabad vagyok.

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