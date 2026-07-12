Egy éve ilyenkor: a temetésen elmondott búcsúbeszéd buktatta le a szüleit meggyilkoló lányt

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünkben arról írtunk, hogy a nyilvános pofozkodásos landolás után Emmanuel Macron francia elnök és a felesége, Brigitte egy újabb kínos megérkezést produkáltak.
Eközben hazánkban egy ismert büntetőjogász azt mondta (egy évvel ezelőtt), hogy egy új politikai erő a választási győzelem után felelősségre tudná vonni a Fideszhez köthető visszaélések elkövetőit.
Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyben tudattuk, hogy a Szerencsekerék egyik adásában óriási mázlija volt egy játékosnak.
Egy amerikai anya arról vallott, hogy hosszú évek küzdelmei után miért döntött úgy, elküldi otthonról a 9 éves kislányát. Mielőtt ítélkeznénk, olvassuk el.
És végül jöjjön az az eset, amit a címben is említettünk: feladta magát a rendőrségen az a 17 éves georgiai lány, akit azzal vádoltak, hogy agyonlőtte az anyját és a mostohaapját. Az első gyanús jel a temetésen elmondott búcsúbeszéde volt.