Egy éve ilyenkor: a temetésen elmondott búcsúbeszéd buktatta le a szüleit meggyilkoló lányt

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünkben arról írtunk, hogy a nyilvános pofozkodásos landolás után Emmanuel Macron francia elnök és a felesége, Brigitte egy újabb kínos megérkezést produkáltak.

Kapcsolódó Újabb kínos megérkezést produkáltak Macronék Pofon ezúttal nem csattant, de megint külső szemmel kellemetlennek tűnő pillanatokat hozott, ahogy Emmanuel és Brigitte Macron Angliába érve leszállt a francia elnöki gépről.

Eközben hazánkban egy ismert büntetőjogász azt mondta (egy évvel ezelőtt), hogy egy új politikai erő a választási győzelem után felelősségre tudná vonni a Fideszhez köthető visszaélések elkövetőit.

Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyben tudattuk, hogy a Szerencsekerék egyik adásában óriási mázlija volt egy játékosnak.

Egy amerikai anya arról vallott, hogy hosszú évek küzdelmei után miért döntött úgy, elküldi otthonról a 9 éves kislányát. Mielőtt ítélkeznénk, olvassuk el.

És végül jöjjön az az eset, amit a címben is említettünk: feladta magát a rendőrségen az a 17 éves georgiai lány, akit azzal vádoltak, hogy agyonlőtte az anyját és a mostohaapját. Az első gyanús jel a temetésen elmondott búcsúbeszéde volt.