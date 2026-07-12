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Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: a temetésen elmondott búcsúbeszéd buktatta le a szüleit meggyilkoló lányt

24.hu
2026. 07. 12. 05:56
Elképesztő mázli a Szerencsekerékben, Macronék újabb kínos landolása – ahogy minden héten, most is sorra vesszük, melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink egy éve ilyenkor.

Egy éve ilyenkor az egyik legolvasottabb cikkünkben arról írtunk, hogy a nyilvános pofozkodásos landolás után Emmanuel Macron francia elnök és a felesége, Brigitte egy újabb kínos megérkezést produkáltak.

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Pofon ezúttal nem csattant, de megint külső szemmel kellemetlennek tűnő pillanatokat hozott, ahogy Emmanuel és Brigitte Macron Angliába érve leszállt a francia elnöki gépről.

Eközben hazánkban egy ismert büntetőjogász azt mondta (egy évvel ezelőtt), hogy egy új politikai erő a választási győzelem után felelősségre tudná vonni a Fideszhez köthető visszaélések elkövetőit.

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Még kétharmados többség sem kell hozzá a sztárügyvéd szerint.

Sokakat érdekelt az a hírünk is, amelyben tudattuk, hogy a Szerencsekerék egyik adásában óriási mázlija volt egy játékosnak.

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Nagy szerencséje volt a megadott betűkkel.

Egy amerikai anya arról vallott, hogy hosszú évek küzdelmei után miért döntött úgy, elküldi otthonról a 9 éves kislányát. Mielőtt ítélkeznénk, olvassuk el.

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Az amerikai nő elmondott néhány esetet, melyek miatt meghozta a nehéz döntést.

És végül jöjjön az az eset, amit a címben is említettünk: feladta magát a rendőrségen az a 17 éves georgiai lány, akit azzal vádoltak, hogy agyonlőtte az anyját és a mostohaapját. Az első gyanús jel a temetésen elmondott búcsúbeszéde volt.

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A 17 éves hónapokkal a kettős gyilkosság után feladta magát a rendőrségen.
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