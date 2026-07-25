Hajrágóllal és pontszerzéssel tért vissza a Honvéd az NB I-be

Az élvonalba három év után visszatérő Kispest-Honvéd a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott az előző idényben nyolcadik Kisvárda otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának szombati mérkőzésén.

Mindkét csapat új vezetőedzővel vágott neki a szezonnak, a kisvárdaiakat Supka Attila, míg a fővárosiakat a svájci-olasz Maurizio Jacobacci irányítja.

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat. A Kisvárda már a saját térfelén letámadta ellenfelét, de aztán a Honvéd fokozatosan átvette az irányítást és sokkal többet birtokolta a labdát. Ez a fölény azonban helyzetekben nem mutatkozott meg, sőt, a hazaiak játszottak veszélyesebben. Többször is eljutottak Tujvel kapujáig, a rutinos hálóőr – aki 42 évével az NB I legidősebb játékosa – Soltész lövésénél már fektében lábbal nagyot védett. A játékrész hajrájában a vendégek is szépen szövögették a támadásaikat, volt is kaput eltaláló lövésük, de Popovics a helyén volt. Az első félidőt Mbock mintegy 25 méteres próbálkozása zárta, amely után a labda a keresztlécről pattant vissza.

A szünet után agresszívebben letámadta a fővárosiakat a Várda, és ennek hamarosan meg is lett az eredménye, a csereként beállt Matanovic passzát ugyanis az új igazolás, szlovák Herc gólra váltotta. A vezetés megszerzése után is lendületben maradtak a házigazdák, többször betörtek a 16-oson belülre, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A kispestiek is kísérleteztek, változatos volt a játék. A hajrában sorra vezette a támadásokat a vendégcsapat, beszorította riválisát, de igazi nagy helyzetet sokáig nem sikerült kialakítania.

Az utolsó percekben aztán góllá érett a nyomás, a Honvéd egy szögletet követően megérdemelten egyenlített. A végén még mindkét együttes megpróbálta megszerezni a három pontot érő gólt, de maradt a döntetlen.