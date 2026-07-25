Idén már 133 ember életét mentették meg a Balatonnál

Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján az MTI-vel. A balatoni vízirendészet öt rendőrőrsön több mint huszonöt szolgálati hajóegységgel, négy vízimentő egyesülettel közösen vigyázza az ország legnagyobb – 145 kijelölt fürdőhellyel és 235 kilométer hosszú parti sávval rendelkező – 600 négyzetkilométeres területét. Felhívták a figyelmet arra, hogy

a vízbefulladásos esetek legnagyobb része bizonyos „aranyszabályok” betartásával megelőzhető,

így a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e esetlegesen a mederben hirtelen leszakadások, lyukak, áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, míg a vészhelyzetek kezelése érdekében az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek természetes vizekbe, míg a gyengén úszók csak a nagyon sekély vízben fürödjenek, az új eszközökkel vízre kelők pedig maradjanak a part közelében.

A szél által elsodort felfújható matracokkal, egyéb eszközökkel, vízibiciklivel közlekedők számára a rendőrség azt javasolja, maradjanak ezek mellett a mentésig. A viharjelzések szabályai kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzésnél – percenként 45 sárga fényjelzés esetén – a parttól 500 méterre lehet csak eltávolodni. A másodfokú viharjelzésnél – amikor percenként 90 sárga fényjelzés látható – pedig tilos a tóba menni.