Bőröndbe zárva szállítottak két kutyát a távolsági buszon, másnapra elpusztultak az oxigénhiány miatt

Vélhetően oxigénhiányos állapot következtében pusztult el két kutya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, miután a gazdáik bőröndbe zárva szállították az állatokat a távolsági buszon – derül ki az RTL Híradóból.

A riportban elhangzott, a busz csomagtérében szállított kölyökkutyák nyüszítésére az Ózdról Borsodnádasdra tartó buszon utazó gyerekek figyeltek fel, akik szóltak a felnőtteknek. Az RTL értesülései szerint egy borsodnádasdi férfi és egy nő azért zárhatták bőröndbe a két kutyát, hogy

ne kelljen menetjegyet venniük az állatoknak.

A rendőrséget az utasok értesítették. Továbbá a helyszínre sietett az Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület állatvédője is, aki arról beszélt az RTL-nek, hogy a kutyák nem a hőguta, hanem oxigénhiányos állapot miatt kezdtek görcsösen rángatózni, és a nyelvük is lila színű lett.

A kutyákat a debreceni állatkórházba szállították, ahol ellátták őket, de nem jósoltak nekik sok esélyt, másnap reggelre el is pusztultak. Az ügyben a rendőrség állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást.