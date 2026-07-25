Hiába ment nagyot Hamilton, egy buta hiba miatt megbüntették

Lewis Hamilton három rajthelyes büntetést kapott a Magyar Nagydíjon, mivel feltartotta a gyors körön lévő Oscar Piastrit. A hétszeres világbajnok így az ötödik helyről kezdi majd a magyarországi Forma-1-es futamot.

Hamilton a második leggyorsabb volt Lando Norris mögött, de már a leintés pillanatában kétséges volt, hogy megtarthatja-e a helyét, ugyanis egy ponton megzavarta egy kanyarban Piastrit a Q3 hajrájában. Az időmérő után be is idézték a versenybírák, végül három rajthelyes büntetést kapott.

Későn szóltunk neki, így már nem tehetett semmit, hiszen a kanyar közepén járt. Sárga zászlós jelzés volt érvényben, ő ebből semmit sem érzékelt

– mondta a Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur, aki magára vállalta a felelősséget. Megjegyezte még, hogy a jelenlegi szabályok mellett amúgy sem tudni, hol helyezkedik majd el Hamilton az első kör végén.

Kimi Antonellit is megbüntették

A vb-éllovas olasz a megengedettnél gyorsabban hajtott a végén, amikor sárga zászló volt érvényben, amiért az három rajthelyes büntetést kapott.

A büntetés azt jelenti, hogy a pole-ból induló Lando Norris mellől Charles Leclerc rajtolhat majd, a második sorban Piastri és Hamilton lesznek, majd Max Verstappen és Antonelli következik a rajtrácson.