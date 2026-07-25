Magyar Péter és Varga Judit közös fotójával üzent Forsthoffer Ágnesnek Ókovács Szilveszter

Élesen bírálta a Magyar Állami Operaház főigazgatója Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnököt, mert visszautasította az Anna-bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést.

Ókovács Szilveszter a szombaton közzétett Facebook-posztjában arról írt, hogy szerinte a házelnök fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson a bálon. Azt írta,

a bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Ma csendben maradni sem sikerült. Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos. Finoman kitérni lehetséges. Nem sikerült.

A főigazgató közölte,

20 éve az Opera balettművészei nyitják a bált. 15 éve operagálát rendezünk a zenekarunkkal az előestén. 10 éve énekkarunkkal koncertezünk az Anna-fesztiválon, csütörtökön. Mindegyiket végigkonferálom. Sok-sok éve vagyok a zsűri tagja ezen az éjszakán, ajánlok fel operás díjat mint a bál védnöke.

Szerinte a házelnök el van tévedve:

a fővédnök meg a védnök nem jegyet vesz, hanem dolgozik a bálért és a bálon, a médiában. Itt csak ártani sikerült, de legalább rendkívül demagóg módon

– írta.

Ókovács ezután a házelnök hivatali autonómiáját kezdte ki. Azt írta, hogy a 201. Anna-bál nem tehet arról, hogy Forsthoffer Ágnes „valójában még a saját hivatala vezetőjét sem nevezheti ki saját döntése szerint”. Ezzel arra utalt, hogy Forsthoffer Ágnes július 2-án a Facebookon jelentette be, hogy Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére. Erre azonban Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő közzé tett egy posztot Divinyiről, melyben azt írta, „úgy tűnik, egy NER-es kislovag »üzletember« lett a főigazgató. Mindennek kövezkezménye pedig az volt, hogy Magyar Péter miniszterelnök Hadházy posztja alá kommentelte, hogy Divinyi nem lesz főigazgató. Erre később Forsthoffer úgy reagált, hogy azt írta: „a tényeken alapuló, objektív újságírást becsüli, a valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat” viszont elítéli.

Ókovács posztjához csatolta a 196. Anna-bál fővédnökének és „karján látható” úr fotóját, vagyis Varga Judit és Magyar Péter közös, még házastársi fotóját 2021-ből. Erről szólva azt írta, hogy

a fotón látható pár is alázattal végigdolgozta azt a 2021-es estét, hivatalos személyként bálozni ugyanis nem a világ nyolcadik csodája és maximális élvezete.

Egyebekben megjegyezte, hogy