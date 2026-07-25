vitézy dávidvolánbuszalkatrészhiánymáv
Belföld

Vitézy Dávid: Drámai válsághelyzetet örököltünk Lázár Jánostól, 290 volánbusz áll alkatrészhiány miatt

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 25. 19:52
Adrián Zoltán / 24.hu

A fóti Volán javítóközpontjából posztolt szombaton Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azt írta:

Lázár Jánostól drámai válsághelyzetet örököltünk: 290 darab alkatrészhiány miatt álló busz, lejárt szerződések, el nem indított új tenderek, akadozó alkatrész-ellátás, működésképtelen MÁV-központosítás.

Mint írta, ha minden jól megy, őszre teljesen megszüntetik a drámai alkatrészellátási problémákat.

Arról is írt, hogy megújítják az egymillió kilométernél többet futott távolsági buszflottát, valamint a regionális és elővárosi buszflottát is korszerűsítik, ezekhez új beszerzéseket indítanak a következő hónapokban.

Erről szólva úgy fogalmazott:

Bűn, hogy az elmúlt években mesterségesen idéztek elő működési zavarokat és hoztak sorban rossz döntéseket a társaság erőltetett MÁV-ba olvasztása során. Mindent el fogunk követni, hogy ezeket a működési zavarokat megszüntessük és újra fejlődő pályára állítsuk az ország buszközlekedését.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid a héten jelentette be a kormány jelentős vasútfejlesztési programját, amely keretében vidéken gyorsabb és modernebb járatokat ígértek, valamint az M3-as metrót is meghosszabbítják két állomással, és új HÉV-szerelvényeket szereznek be.

Kapcsolódó
Meghosszabbítják a hármas metrót, jönnek az új vonatok és HÉV-ek – 3500 milliárdos vasútfejlesztés indul
Indul a Baross Gábor Program.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Fideszből kapott gratulációt a Tisza-frakció
Medve támadt egy magyar újságíróra Tusnádfürdőn
A Tisza Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak
Gond van az aszfalttal a Forma–1-es Magyar Nagydíjon
„Orbán tényleg más mozit vetít egyre csökkenő közönségének” – Galgóczi Eszter és Zárug Péter Farkas az Orbán-beszédről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik