Vitézy Dávid: Drámai válsághelyzetet örököltünk Lázár Jánostól, 290 volánbusz áll alkatrészhiány miatt

A fóti Volán javítóközpontjából posztolt szombaton Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azt írta:

Lázár Jánostól drámai válsághelyzetet örököltünk: 290 darab alkatrészhiány miatt álló busz, lejárt szerződések, el nem indított új tenderek, akadozó alkatrész-ellátás, működésképtelen MÁV-központosítás.

Mint írta, ha minden jól megy, őszre teljesen megszüntetik a drámai alkatrészellátási problémákat.

Arról is írt, hogy megújítják az egymillió kilométernél többet futott távolsági buszflottát, valamint a regionális és elővárosi buszflottát is korszerűsítik, ezekhez új beszerzéseket indítanak a következő hónapokban.

Erről szólva úgy fogalmazott:

Bűn, hogy az elmúlt években mesterségesen idéztek elő működési zavarokat és hoztak sorban rossz döntéseket a társaság erőltetett MÁV-ba olvasztása során. Mindent el fogunk követni, hogy ezeket a működési zavarokat megszüntessük és újra fejlődő pályára állítsuk az ország buszközlekedését.

Mint beszámoltunk róla, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid a héten jelentette be a kormány jelentős vasútfejlesztési programját, amely keretében vidéken gyorsabb és modernebb járatokat ígértek, valamint az M3-as metrót is meghosszabbítják két állomással, és új HÉV-szerelvényeket szereznek be.