Szórakozás

Megszületett VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien első gyereke

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 18. 18:50

ValóVilág 4. szériájának játékosa, VV Seherezádé (Kultsár Vivien) februárban jelentette be az Instagram-oldalán, hogy férjével, Kultsár Norberttel idén szülők lesznek.

A volt valóságshow-szereplő az Instagramon adta hírül, hogy 20 óra vajúdás után megszületett a gyereke. Férjéről úgy írt a posztjában:

Olyan nagybetűs TÁRSAT válassz, aki nem feleséget akar és gyereket, hanem férj akar lenni és Apa. Életemnél jobban szeretlek Titeket. Végig ott voltál velem, fogtad a kezem, együtt sírtunk, majd nevettünk… eddig is tudtam, hogy csodálatos férjet választottam, de ez a közös élmény mindent felülmúlt… Nem tudom, hogy nélküled sikerült volna-e végigcsinálnom ezt az embertelen 20 órát.

