Anya lett a Next Top Model Hungary egykori versenyzője

Szaniszló Kitti 2024-ben mutatkozott be a TV2 nézőinek a Next Top Model Hungary versenyzőjeként, ahol a 10. helyig jutott. A modell az év nyarán fél év együtt járás után hozzáment párjához, akivel tavaly bejelentették, hogy szülői örömök elé néznek.
A realityszereplő nemrég egy, a TikTok-oldalán megosztott videós válogatással adta hírül, hogy
a kislányuk megszületett.
Újszülöttjével több közös felvételt is mutatott, a baba nevét azonban egyelőre nem osztotta meg.
Bevallása szerint maga sem gondolta volna, hogy 23 évesen megházasodik.